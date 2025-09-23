快訊

嘉大獸醫系校友許珮蓁獲美執照 展現國際舞台競爭力

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大校友許珮蓁獸醫師在美國進行牛隻直腸觸診。圖／嘉義大學提供
嘉大校友許珮蓁獸醫師在美國進行牛隻直腸觸診。圖／嘉義大學提供

嘉義大學獸醫學系2019年畢業生許珮蓁（Jean Hsu），憑藉在嘉大的專業訓練與師長支持，透過PAVE認證成功取得美國獸醫師執照。相較於雙聯學位或當地就讀，該途徑可節省逾百萬元學費與生活費。目前她已在美國德州臨床執業，成為嘉大獸醫學系在國際舞台上的最新亮眼代表。

嘉大表示，許珮蓁於大二以轉學生身分進入嘉大，雖需補修眾多專業學分，但在自由開放的學習氛圍與師生良好互動下，更加專注投入。自大三起進入專業課程，她特別感念教授張耿瑞的藥理學、教授吳瑞得的外科學，以及導師詹昆衛、賴治民與教授楊瑋誠的啟發，奠定其後通過台灣與美國國考的關鍵基礎。

許珮蓁回憶，「嘉大給我的不只是專業知識，還有探索的自由。」，系上的課程安排與師長支持，讓她能無縫銜接國際臨床。畢業後，她原計畫赴德國進修，因學制與疫情因素改以挑戰美國PAVE體系。歷經語言檢定、學歷認證、學校申請與NAVLE國考等嚴格挑戰，她於2023年底錄取Oklahoma State University，翌年前往美國，展開德州臨床職涯。

許珮蓁也勉勵學弟妹，若計畫赴美發展，須及早強化語言能力、累積臨床經驗，並培養面對挑戰與挫折的心理素質。她指出，美國獸醫臨床環境深度與廣度兼具，更有機會與世界級專家交流切磋。

嘉大獸醫系近年表現亮眼，2025年應屆畢業生國考通過率高達 78.26%，遠高於全國平均 43.49%，再次印證系上教學品質與學生專業實力。系友職涯涵蓋臨床醫療、防疫單位、公共衛生、生技製藥及學術研究，更有多位畢業生取得國際專業資格，於日本、美國等地嶄露頭角。

嘉大獸醫系將持續深化課程改革，強化基礎與臨床銜接，培養學生批判思維與創新能力；推動國際化戰略，與北美、歐洲知名院校展開交流合作；並加速數位轉型，引入VR、AR與人工智慧於臨床教學與研究，打造更具前瞻性的學習環境。

嘉大獸醫學系校友許珮蓁取得美國獸醫師執照，目前在德州臨床執業，該圖為許珮蓁為流浪貓進行絕育手術。圖／嘉義大學提供
嘉大獸醫學系校友許珮蓁取得美國獸醫師執照，目前在德州臨床執業，該圖為許珮蓁為流浪貓進行絕育手術。圖／嘉義大學提供
許珮蓁憑藉臨床經驗與努力不懈，考取Oklahoma State University。圖／嘉義大學提供
許珮蓁憑藉臨床經驗與努力不懈，考取Oklahoma State University。圖／嘉義大學提供

