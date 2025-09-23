向老師致敬！中山醫大學生手寫卡片、奉茶 傳遞敬師情誼

教師節將至，中山醫學大學教學資源暨教師成長中心、人力資源室及教師會今舉辦「教師節感恩茶會」，以「敬師一刻．感恩一生」為主題，透過奉茶、祝福影片及學生手寫感恩卡等方式，向長期奉獻的教師表達謝意。

中山醫學大學校長黃建寧表示，教師不僅肩負「傳道、授業、解惑」的使命，同時也積極投入研究與知識創新，實踐大學的社會責任。他說，中山醫大的辦學理念在於培育能回應社會需求的人才，而教師的專業引導與人格典範，正是推動社會進步的重要力量。他感謝全體師長多年來在教育、研究與服務上的付出，讓中山醫大在醫學教育及跨領域發展上不斷前行。

中山附醫總院長蔡明哲也在茶會上分享，醫學教育不僅止於課堂，進入臨床場域後，病人就成為醫療從業人員的重要老師，讓醫學生能從實際的臨床經驗中學習與成長。他以「老師是教練，更是典範」來勉勵師長，並引用詩人泰戈爾「用生命影響生命」中的名句「把自己活成一道光」，期許師長們以信念與善意，持續成為學生生命中的光亮與引導。

茶會中特別安排「敬師奉茶儀式」，由學生代表親手奉茶，象徵對師長的敬重與感謝。現場也播放由財團法人中山醫學大學董事長周英香、校長、副校長及學生錄製的祝福影片，傳遞全校共同的心意。

活動前一周，校方號召學生手寫卡片，以文字表達平日對老師難以啟齒的感謝，並在茶會中分享，有人感念老師在家庭遭逢變故時的陪伴與支持，有人感謝師長在學習上的包容與彈性，也有新生感謝師長用心規劃課程，讓他們更清楚未來方向，成為教師節最溫暖的祝福。 中山醫大敬師茶會由學生奉上茶水表達對師長的謝意。圖／中山醫大提供

