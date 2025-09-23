快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

向老師致敬！中山醫大學生手寫卡片、奉茶 傳遞敬師情誼

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中山醫大敬師茶會，老師們閱讀學生手寫感恩卡，感受滿滿心意。圖／中山醫大提供
中山醫大敬師茶會，老師們閱讀學生手寫感恩卡，感受滿滿心意。圖／中山醫大提供

教師節將至，中山醫學大學教學資源暨教師成長中心、人力資源室及教師會今舉辦「教師節感恩茶會」，以「敬師一刻．感恩一生」為主題，透過奉茶、祝福影片及學生手寫感恩卡等方式，向長期奉獻的教師表達謝意。

中山醫學大學校長黃建寧表示，教師不僅肩負「傳道、授業、解惑」的使命，同時也積極投入研究與知識創新，實踐大學的社會責任。他說，中山醫大的辦學理念在於培育能回應社會需求的人才，而教師的專業引導與人格典範，正是推動社會進步的重要力量。他感謝全體師長多年來在教育、研究與服務上的付出，讓中山醫大在醫學教育及跨領域發展上不斷前行。

中山附醫總院長蔡明哲也在茶會上分享，醫學教育不僅止於課堂，進入臨床場域後，病人就成為醫療從業人員的重要老師，讓醫學生能從實際的臨床經驗中學習與成長。他以「老師是教練，更是典範」來勉勵師長，並引用詩人泰戈爾「用生命影響生命」中的名句「把自己活成一道光」，期許師長們以信念與善意，持續成為學生生命中的光亮與引導。

茶會中特別安排「敬師奉茶儀式」，由學生代表親手奉茶，象徵對師長的敬重與感謝。現場也播放由財團法人中山醫學大學董事長周英香、校長、副校長及學生錄製的祝福影片，傳遞全校共同的心意。

活動前一周，校方號召學生手寫卡片，以文字表達平日對老師難以啟齒的感謝，並在茶會中分享，有人感念老師在家庭遭逢變故時的陪伴與支持，有人感謝師長在學習上的包容與彈性，也有新生感謝師長用心規劃課程，讓他們更清楚未來方向，成為教師節最溫暖的祝福。

中山醫大敬師茶會由學生奉上茶水表達對師長的謝意。圖／中山醫大提供
中山醫大敬師茶會由學生奉上茶水表達對師長的謝意。圖／中山醫大提供

教師節 中山醫學大學

延伸閱讀

首度教師節連假將至 苗縣警方祭出交通疏導措施

豬排定食200元有找！福勝亭「感恩教師節」 不限身分「秀這張圖」即享「定食+副食199元、雙人套餐現省156元」還有8天

歡慶教師節！竹市府攜手巨城、大魯閣推餐飲、購物、好禮專屬優惠

教師節連續假期 豐原地區代檢廠暫停驗車

相關新聞

台中青年模擬聯合國培訓營開跑 范琪斐主講成亮點

關稅挑戰、尼泊爾的政治衝突，全球政經局勢瞬息萬變，2025「台中市青年模擬聯合國暨國際議事培訓營」將於11月登場，邀請國...

嘉大獸醫系校友許珮蓁獲美執照 展現國際舞台競爭力

嘉義大學獸醫學系2019年畢業生許珮蓁（Jean Hsu），憑藉在嘉大的專業訓練與師長支持，透過PAVE認證成功取得美國...

向老師致敬！中山醫大學生手寫卡片、奉茶 傳遞敬師情誼

教師節將至，中山醫學大學教學資源暨教師成長中心、人力資源室及教師會今舉辦「教師節感恩茶會」，以「敬師一刻．感恩一生」為主...

國研院頒「研發服務平台亮點成果獎」陽明交大曾銘綸團隊奪特優

國研院今天頒發「研發服務平台亮點成果獎」，今年的特優陽明交通大學電子研究所助理教授曾銘綸的研究團隊獲得，抱走獎金30萬元...

大葉大學3年省780萬元電費 智慧節能引領淨零

大葉大學因應氣候變遷挑戰與淨零碳排浪潮，推動智慧節能與綠色校園建設，6度獲經濟部節能標竿獎，更於去年摘金獎，成為各界借鏡...

學術職涯／經濟學研究年輕女性參與高 男職涯延續性高

過去有文獻指出，性別與年齡對學術生產力與影響力有顯著影響，例如女性在STEM領域的比例偏低。不過國家實驗研究院一份研究指出，國內物理、經濟和生科領域的論文卓越程度，性別間影響力差異不大，研究還另外發現經濟學領域31至40歲的研究人員僅占一成二。 台灣的科研資源分配與政策制定該如何調整才能促進學術研究環境性別平等、世代傳承並提升我國學研能量？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。