大葉大學3年省780萬元電費 智慧節能引領淨零

大葉大學因應氣候變遷挑戰與淨零碳排浪潮，推動智慧節能與綠色校園建設，6度獲經濟部節能標竿獎，更於去年摘金獎，成為各界借鏡典範，彰顯高等教育在永續發展重要影響力。 大葉大學資訊機房採冷熱通道隔離設計，冷氣集中於中間區域，伺服器熱風排到兩側，提高能源效能。中央社

近3年校方省下電費約新台幣780萬元，減碳效益顯著，透過水電即時監控系統精準管理能源使用，同時推展綠色交通網絡，建構SDGs永續發展目標校園實踐場域，展現守護環境與培育永續人才決心。

智慧電能管理 每度電發揮最大效益

位於彰化縣大村鄉的大葉大學校園綠意盎然，令人眼睛一亮。校長方文昌接受中央通訊社專訪時說：「希望校園每個角落都有綠樹，讓學習環境與大自然共生」，這個理念已化為具體行動。

總務長汪漢英表示，近年學校積極推動環境保護與節能減碳，3年累計節省用電超過224萬度、約780萬元電費，減少超過1000公噸二氧化碳排放，相當於2.7座大安森林公園1年碳吸附量。

校方導入ISO 14001環境管理系統與ISO 50001能源管理系統，依循國際標準建立嚴謹能源績效指標，陸續獲經濟部能源署補助智慧照明研究示範、辦理節能觀摩會等。

汪漢英說，校園全面建置智慧電能管理系統，用電透明化與精準監控，並透過自動關閉無課程使用教室電源設計，避免空間閒置卻持續耗電。

資訊機房採冷熱通道隔離設計，冷氣集中於中間區域，伺服器熱風排到兩側，提高能源效能；人員透過數位化電力監控，即時掌控用電狀況，確保每度電發揮最大效益。

此外，學校陸續汰換路燈與大樓照明為LED燈具，更新圖書館冰水主機、休閒會館熱泵主機，使用高效能變壓器與冷卻水塔散熱材，有效降低耗能，讓校園單位樓地板面積用電度數降到44度，遠低於一般大學平均66.3度，節能成效亮眼。

綠能圖書館與智慧用水 節電節水雙管齊下

民國98年改造後圖書館是大葉大學節能示範重要基地，校方表示，這棟綠能圖書館燈源透過排程自動控制，根據日出日落與開館時間調整，取代過去人力逐層開關方式，減少能源浪費並降低人力負擔。

圖書館同時引進智慧人因LED照明系統，能依外部光照自動調整室內亮度；書庫區配備自動感應照明，有人使用時才開燈。

總務處營繕管理組長黃冠霖說，館內設光感應控制器，白天光線充足時自動關燈，另導入電力需量管控機制，避免人為操作不當造成能源負荷，這些細節是推動節能關鍵。

水資源管理方面，學校建置智慧用水節能監控系統，隨時掌握各棟建築物每日用水量，一旦偵測異常可立即處理，避免延誤導致資源浪費；校園設置節水系統回收雨水，用於澆灌與清潔，實現水資源有效利用。

綠色交通與SDGs實踐 推展永續教育

「完整綠色交通網絡是大葉大學一大特色」，汪漢英說，校方提供員林市與彰化市生活圈交通車，及烏日高鐵接駁車，便利師生通勤，降低碳排放。

汪漢英表示，「525學生交通車專案」特別受學生青睞，學校鼓勵住在校園周圍5公里內學生改搭接駁車上學，從校外搭到校內車資僅2元，減少學生機車事故率，兼顧安全與環保。

大葉大學更將永續理念帶入教育現場，建置全國首座結合聯合國SDGs永續發展目標的校園實踐場域，規劃水循環再利用系統、日照樂活、友善栽植與生產、碳盤查與森林碳匯、潔淨能源主題。校園內融合濕地、小葉欖仁林與綠屋頂機車棚等設施，成為大自然綠教室。

校方也設SDGs校園實踐場域展示中心，展出各項節能減碳、互動學習及手作體驗等成果，推廣永續教育到社區與社會，形成知識與行動擴散效應。

全方位智慧綠能校園 邁向2048淨零願景

方文昌表示，校園綠化覆蓋率已達82.7%，校內可利用綠化空間近乎飽和，期望延伸節能減碳行動到校外，尋找更多綠化機會，讓校園周邊同樣呈現生態友善環境。

他說，政府已訂2050年達成淨零碳排政策目標，大葉大學將全力扮演綠色永續推手，持續推動智慧節能減碳與綠色科技創新，打造全方位綠能示範基地，並深化永續教育，培養具國際視野與永續素養公民，力求提前於2048年達成碳中和理想。

