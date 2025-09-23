東海大學文化景觀 被爆遭破壞

「台灣最美校園」東海大學2021年依文資法登錄為全國唯一「大學校園文化景觀」，近日卻遭指控，包括陽光草坪、灌木等受文資法保護的文化景觀遭校方破壞。東海大學建築系退休副教授阮偉明昨控訴校方此舉「像在陳其寬的山水畫上畫了一刀」，呼籲文化部盡速修文資法，杜絕再犯。

對此，東海大學表示，校方依文資法精神處理。但台中市文資處表示，搭建固定式舞台等更動，須報台中市文資處審核通過才能作業，東海未經程序，文資處已喊停，校方文資小組周三開會討論，再將結果送文資處。

台灣環境綠化協會、大地心環境關懷協會和阮偉明等人昨赴立法院抗議，指控重要地標「陽光草坪」遭搭建固定式舞台，校園更有多處草地遭黑色膠布覆蓋受損，低矮灌木也被整排連根移除，景觀嚴重變調。大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴指出，愛校人士已向台中市文化資產處遞出檢舉函。

東海大學早期校園由普利茲克建築獎首位華人得主貝聿銘，聯同張肇康、陳其寬兩位建築師精心規畫。「陳其寬曾說，東海的美不是建築，是建築與建築之間的虛空間。」阮偉明指出，當校方在草坪放上固定式舞台，就像「在畫上畫了一刀」。

阮偉明表示，這些景觀改變都須提報校內專責單位與台中市文資專案小組審查，並陳報主管機關備查。徐宛鈴說，沒想到校方竟公然違反管制，擅自搭舞台、移除灌木、鋪抑草蓆。

校方表示，在陽光草坪設置「抑草蓆」，防止雜草蔓延，避免土壤流失，屬暫時性工法，不會造成長期破壞。至於舞台，總務長許和捷表示，非固定式，經中市府核備設置，文資局認為未違反文資法。

徐宛鈴籲文化部修法，對破壞文化景觀者訂立罰則。文化部說，文資法已啟動修法作業，相關訴求研議中。

