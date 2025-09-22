虛實整合！超級悠遊卡學生證誕生 具交通消費校園應用3功能

悠遊卡公司今天表示，與輔仁大學攜手推出「超級悠遊卡學生證」，創全台大專院校虛實整合學生證先例，具有學生身分識別、校園生活應用功能，並可透過悠遊付App開啟多元應用。

悠遊卡公司發布新聞指出，其與輔仁大學以「超級悠遊卡學生證」、悠遊付「Easy Wallet App」為雙引擎，成功推動校園虛實整合支付的新模式。

悠遊卡公司說明，這張「超級悠遊卡學生證」結合了交通、消費與校園應用3大功能，不僅能搭乘大眾運輸，在各大超商、餐飲、停車場、圖書館影印機、校園繳費機及自動販賣機等處支付使用，並整合學生證與校園門禁卡功能。

悠遊卡公司近一步說，透過悠遊付「Easy WalletApp」的數位應用，可為「超級悠遊卡學生證」加值，享受悠遊付轉帳、繳交學雜費、購買TPASS定期票及領取TPASS2.0回饋金、餘額查詢等多項服務，為輔大校園打造智慧化、無現金的生活圈。

