快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

虛實整合！超級悠遊卡學生證誕生 具交通消費校園應用3功能

中央社／ 台北22日電

悠遊卡公司今天表示，與輔仁大學攜手推出「超級悠遊卡學生證」，創全台大專院校虛實整合學生證先例，具有學生身分識別、校園生活應用功能，並可透過悠遊付App開啟多元應用。

悠遊卡公司發布新聞指出，其與輔仁大學以「超級悠遊卡學生證」、悠遊付「Easy Wallet App」為雙引擎，成功推動校園虛實整合支付的新模式。

悠遊卡公司說明，這張「超級悠遊卡學生證」結合了交通、消費與校園應用3大功能，不僅能搭乘大眾運輸，在各大超商、餐飲、停車場、圖書館影印機、校園繳費機及自動販賣機等處支付使用，並整合學生證與校園門禁卡功能。

悠遊卡公司近一步說，透過悠遊付「Easy WalletApp」的數位應用，可為「超級悠遊卡學生證」加值，享受悠遊付轉帳、繳交學雜費、購買TPASS定期票及領取TPASS2.0回饋金、餘額查詢等多項服務，為輔大校園打造智慧化、無現金的生活圈。

悠遊卡 校園 輔仁大學

延伸閱讀

星宇首發 Apple Rewards Store 販售主題商品及配件

中職／林智勝悠遊卡套組 10%所得捐贈原棒協、接棒未來

中職／林智勝引退悠遊卡套組開賣 所得10%捐助原民與偏鄉基層棒球

北市領重陽禮金免出門 敬老卡嗶手機軟體即可領

相關新聞

同名就是有緣 台日韓三所「中央大學」簽署合作聯盟

國立中央大學（National Central University）、日本中央大學（Chuo University）與...

台灣最美大學東海文化景觀遭破壞 阮偉明：在陳其寬的山水畫上畫了一刀

「台灣最美校園」東海大學 2021 年依文資法登錄為全國唯一「大學校園文化景觀」，並於 2023 年完成「保存維護計畫」...

「大學校園文化景觀」遭爆被破壞？ 東海大學澄清：兼顧校安永續

台中東海大學素有「台灣最美校園」之稱，是全國唯一登錄為大學校園文化景觀的學校，不過近日傳出校方破壞重要地標「陽光草坪」，...

三鶯線通過北大校園 飛鳶廣場啟用融入三峽紅磚文化

新北市捷運三鶯線進入完工倒數階段，市府今於台北大學三峽校區舉行「思古迴廊暨飛鳶廣場啟用典禮」，宣告結合交通建設與在地文化...

學術職涯／菁英留存？生醫領域71至80歲學者影響力最強

研究指出，「生化及藥理醫學」領域，71至80歲的高齡研究者，發表論文篇數不多，但在高影響力（Top 10%）論文比例是各年齡層中最高。學者分析，這是「菁英留存＋題目與合作結構」所帶來的現象。年輕研究者該如何突圍？

團體行動好痛苦！大一新生想當透明人 網建議跳出舒適圈

大學生的「人際關係」無疑是一門必修課。近日，就有大一新生在Dcard上發文，表示自己為了避免分組時沒組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。