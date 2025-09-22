同名就是有緣 台日韓三所「中央大學」簽署合作聯盟

國立中央大學（National Central University）、日本中央大學（Chuo University）與韓國中央大學（Chung-Ang University）9月19日於首爾正式簽署「三中央大學合作聯盟」（Triple-C Collaboration），我國中央大學表示，三校將透過此一平台，推動學生交流、教師研究合作以及行政人員互訪，攜手打造跨國高等教育合作的新典範。

中央大學說明，三校在2023年以前，皆已分別建立姐妹校關係。隨後因「中央」同名的緣份，逐漸萌生成立合作聯盟的構想。2024年10月，國際事務處籌辦行政人員海外標竿參訪計畫，拜訪日本中央大學與韓國中央大學，三方進一步達成共識，決議推動「三中央大學合作聯盟」，經過數月的籌備與討論，今年終於正式簽約。

簽署典禮於韓國中央大學舉行，由該校校長朴相奎（Park Sang-Gue）、日本中央大學校長河合久（Hisashi Kawai），以及中央大學副校長綦振瀛共同出席並見證，國際事務處國際長張中白、土木系教授許協隆以及研究核心設施中心主任侯敦仁亦共同參與此次盛會。

三校代表強調，這份成果並非一蹴可幾，而是多年交流累積與眾人努力的結晶，如今三校才能攜手開啟合作新篇章。此次簽署既是對過去努力的肯定，也是對未來合作的承諾，更象徵三校如同接力般一棒接一棒，持續推動國際交流，使合作關係得以穩定、健全並不斷成長。

三所中央大學將以此合作聯盟為基礎，深化學生跨文化學習與交換，推動跨國研究計畫，並拓展行政及專業人員的交流，期盼攜手培育具全球視野的人才，共同在國際高等教育舞台上展現長久而堅實的典範。

