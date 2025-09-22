台南大學連5年入選國慶禮賓接待 團員秀全新制服

快訊

中央社／ 台南22日電

國立台南大學第5次入選國慶禮賓接待學校，今年共有20名親善大使團學生擔任國慶禮賓服務，依個別學生背景培訓使用第二語言，提供13種語言接待，並展示全新設計的禮賓制服。

台南大學今天下午舉辦114年國慶禮賓接待學校記者會，安排將執行國慶任務的20名親善大使團員展現培訓成果，包括外語展示、情境演練與接待示範等環節。

現場並展示全新設計的禮賓制服，由團員參與概念發想，以粉紅色為主調，象徵溫暖與親和，裙襬搭配銀灰色設計，增添獨特層次；七分袖設計則兼顧國際禮儀與行動便利，展現莊重與專業兼具形象。

擔任團長的音樂系四年級學生黃薇表示，團員們自暑假期間投入多元且嚴謹培訓，包括接待禮儀、美姿美儀、妝髮訓練、急救技能等課程，因為她去年就曾擔任國慶禮賓服務，深刻體會除了專業禮賓能力，體力也很重要，因此今年特別要求團員們加強體能訓練，大家經常相約一起游泳或跑步。

來自馬來西亞的特教系四年級學生林文貝表示，能以禮賓人員身分體驗不同國家的國慶大典，是相當難得經驗，屆時如果遇到從馬來西亞來的貴賓，將以馬來語進行接待，提供最適當服務。

台南大學副校長侯志正致詞表示，南大親善大使團不僅長期在校內外典禮活躍，更經常受邀參與政府機關與大型活動接待工作，連續5年擔任國慶禮賓服務，象徵專業與形象獲外界高度肯定，今年禮賓團由原本的10人擴編為20人，將於國慶大典上以最佳狀態服務各國嘉賓。

國慶 馬來西亞

