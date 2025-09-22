台日韓3中央大學簽合作聯盟 助力跨國高教交流
國立中央大學、日本中央大學、韓國中央大學近日簽署「三中央大學合作聯盟」，未來將透過此平台，推動學生交流、教師研究合作，攜手打造跨國高教合作新典範。
中央大學今天發布新聞稿指出，國立中央大學、日本中央大學、韓國中央大學先前皆已分別建立姐妹校，隨後因「中央」同名的緣分，萌生成立合作聯盟的構想；三方於2024年10月達成共識，決議推動「三中央大學合作聯盟」，經過數月籌備，於今年9月19日在韓國首爾正式簽約。
中央大學表示，3校代表認為這份成果並非一蹴可幾，而是多年交流累積與眾人努力的結晶，如今才能攜手開啟合作新篇章；此次簽署既是對過去努力的肯定，也是對未來合作的承諾，更象徵未來將接力一棒接一棒，持續推動國際交流。
中央大學指出，未來3校將以此合作聯盟為基礎，深化學生跨文化學習與交換，推動跨國研究計畫，並拓展行政及專業人員交流；3所中央大學也期盼攜手培育具全球視野的人才，共同在國際高教舞台上展現長久而堅實的典範。
