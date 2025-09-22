德國應用科大訪黎明技術學院 讚技職教育理念一致

快訊

中央社／ 新北22日電

教育部邀請國際知名大學來台。德國埃斯林根應用科技大學參訪黎明技術學院。埃斯林根科大校長沃夫邁爾說，兩校教育理念不謀而合，黎明技術學院盼促進台德高等技職教育交流。

德國埃斯林根應用科技大學（Esslingen University ofApplied Sciences）校長沃夫邁爾（Christof Wolfmaier）今天率團參訪黎明技術學院，受到校長林明芳及師長等多人熱烈歡迎。

黎明技術學院表示，教育部持續推動高等教育國際化，積極邀請國際知名大學來台交流，德國埃斯林根應用科技大學來訪，即是教育部促進國際教育連結的重要一環。

林明芳表示，此行安排參訪智慧電動車人才培育中心、車輛工廠及勞動部評鑑合格的汽車相關乙、丙級術科檢定場地，期望透過具有特色專業場域及設備解說，促進台德高等技職教育交流。

沃夫邁爾表示，肯定黎明技術學院將先進產業場域引入校園，強化應用導向型教育，並注重產學合作、技術創新與學生個人發展。

沃夫邁爾表示，埃斯林根應用科技大學作為德國應用導向型高等教育的重要學校，與斯圖加特地區汽車製造、機械工程及自動化產業緊密合作，致力於培養具高度就業競爭力的專業人才，與黎明技術學院的教育理念不謀而合。

