「大學校園文化景觀」遭爆被破壞？ 東海大學澄清：兼顧校安永續
台中東海大學素有「台灣最美校園」之稱，是全國唯一登錄為大學校園文化景觀的學校，不過近日傳出校方破壞重要地標「陽光草坪」，導致草地受損、景觀變調。校方澄清，該處的「抑草蓆」用於防止雜草蔓延，避免土壤流失與校安死角，也只是暫時性工法，絕非違法破壞。
東海大學建築系退休副教授阮偉明、台灣環境綠化協會、大地新環境關懷協會等人今天上午赴立院抗議，控校方在重要地標「陽光草坪」違法搭建大型舞台，並用黑色膠布覆蓋，導致草地受損、低矮灌木被移除，景觀被嚴重破壞，也違反文化資產保存法，文化部應盡速修法杜絕再犯。
東海大學回應，學校一直高度重視文化景觀保存與維護，校園早期規畫是由建築大師陳其寬主導，原則是「不能建築的地方全部種樹」，追求以大樹取代灌木，校方遵循這項原則，並依照文化資產保存法的精神審慎處理，絕不會任意更動破壞。
東海大學表示，隨著時代環境快速變動，維護文資風貌也要考量校園安全與永續治理。大肚山地形特殊，雨後常有雜草蔓生形成監視死角，事實上校內就曾發生女性遺體多年未被發現的事件，也易引發行車安全與蚊蟲、垃圾問題；且為落實節水節能，校方也要合理調整灌木配置，減少過度消耗。
東海大學指出，「陽光草坪」上設置的設施是「抑草蓆」，主要目的是在人流密集區、土壤沖刷嚴重區或陡坡地帶防止雜草快速蔓延，可以避免土壤流失；這是暫時性的工法，後續會在這些區域逐步植入合適的草種，鋪設透水磚或石材等逐步改善，不會造成長期破壞。
東海大學強調，會持續依照保存維護計畫維護校園文資景觀，必要時向主管機關報告諮詢；校園安全、永續經營與文資保存須取得平衡，才能讓「最美校園」的美譽持續下去。
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言