聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
東海大學表示，在部分區域設置「抑草蓆」是為了避免雜草蔓生，造成校安死角與土壤流失，後續會移植合適草種，不會造成長期破壞。圖為陽光草坪現狀。圖／東海大學提供
東海大學表示，在部分區域設置「抑草蓆」是為了避免雜草蔓生，造成校安死角與土壤流失，後續會移植合適草種，不會造成長期破壞。圖為陽光草坪現狀。圖／東海大學提供

台中東海大學素有「台灣最美校園」之稱，是全國唯一登錄為大學校園文化景觀的學校，不過近日傳出校方破壞重要地標「陽光草坪」，導致草地受損、景觀變調。校方澄清，該處的「抑草蓆」用於防止雜草蔓延，避免土壤流失與校安死角，也只是暫時性工法，絕非違法破壞。

東海大學建築系退休副教授阮偉明、台灣環境綠化協會、大地新環境關懷協會等人今天上午赴立院抗議，控校方在重要地標「陽光草坪」違法搭建大型舞台，並用黑色膠布覆蓋，導致草地受損、低矮灌木被移除，景觀被嚴重破壞，也違反文化資產保存法，文化部應盡速修法杜絕再犯。

東海大學回應，學校一直高度重視文化景觀保存與維護，校園早期規畫是由建築大師陳其寬主導，原則是「不能建築的地方全部種樹」，追求以大樹取代灌木，校方遵循這項原則，並依照文化資產保存法的精神審慎處理，絕不會任意更動破壞。

東海大學表示，隨著時代環境快速變動，維護文資風貌也要考量校園安全與永續治理。大肚山地形特殊，雨後常有雜草蔓生形成監視死角，事實上校內就曾發生女性遺體多年未被發現的事件，也易引發行車安全與蚊蟲、垃圾問題；且為落實節水節能，校方也要合理調整灌木配置，減少過度消耗。

東海大學指出，「陽光草坪」上設置的設施是「抑草蓆」，主要目的是在人流密集區、土壤沖刷嚴重區或陡坡地帶防止雜草快速蔓延，可以避免土壤流失；這是暫時性的工法，後續會在這些區域逐步植入合適的草種，鋪設透水磚或石材等逐步改善，不會造成長期破壞。

東海大學強調，會持續依照保存維護計畫維護校園文資景觀，必要時向主管機關報告諮詢；校園安全、永續經營與文資保存須取得平衡，才能讓「最美校園」的美譽持續下去。

東海大學是全國唯一被登錄為「大學校園文化景觀」的學校，不過環團今天控訴，校方在重要地標「陽光草坪」破壞草地，造成景觀變調。圖為陽光草坪現狀。圖／東海大學提供
東海大學是全國唯一被登錄為「大學校園文化景觀」的學校，不過環團今天控訴，校方在重要地標「陽光草坪」破壞草地，造成景觀變調。圖為陽光草坪現狀。圖／東海大學提供

東海大學 校園安全 文化資產

相關新聞

「大學校園文化景觀」遭爆被破壞？ 東海大學澄清：兼顧校安永續

台中東海大學素有「台灣最美校園」之稱，是全國唯一登錄為大學校園文化景觀的學校，不過近日傳出校方破壞重要地標「陽光草坪」，...

三鶯線通過北大校園 飛鳶廣場啟用融入三峽紅磚文化

新北市捷運三鶯線進入完工倒數階段，市府今於台北大學三峽校區舉行「思古迴廊暨飛鳶廣場啟用典禮」，宣告結合交通建設與在地文化...

台灣最美大學東海文化景觀遭破壞 阮偉明：在陳其寬的山水畫上畫了一刀

「台灣最美校園」東海大學 2021 年依文資法登錄為全國唯一「大學校園文化景觀」，並於 2023 年完成「保存維護計畫」...

學術職涯／菁英留存？生醫領域71至80歲學者影響力最強

研究指出，「生化及藥理醫學」領域，71至80歲的高齡研究者，發表論文篇數不多，但在高影響力（Top 10%）論文比例是各年齡層中最高。學者分析，這是「菁英留存＋題目與合作結構」所帶來的現象。年輕研究者該如何突圍？

團體行動好痛苦！大一新生想當透明人 網建議跳出舒適圈

大學生的「人際關係」無疑是一門必修課。近日，就有大一新生在Dcard上發文，表示自己為了避免分組時沒組...

輔大清大共攜護眼、時尚 將登上倫敦「Fashion Scout」時裝周舞台

「當護眼科技，遇見織品時尚，台灣之光乍現，耀眼國際伸展台。」台灣時間9月21日晚上11點30分，輔仁大學織品服裝學系四位...

