三鶯線通過北大校園 飛鳶廣場啟用融入三峽紅磚文化

新北市捷運三鶯線進入完工倒數階段，市府今於台北大學三峽校區舉行「思古迴廊暨飛鳶廣場啟用典禮」，宣告結合交通建設與在地文化美學的重要節點落成。新北市長侯友宜表示，三鶯線目前進度已達94%，預計10月進行動態穩定測試，年底可如期完工，拚明年初上路。

新北市捷運局表示，捷運三鶯線為新北市重大軌道建設，市府為回應地方期待，特別於通過台北大學校園的路段，融合在地文化與學術氛圍，打造全台唯一紅磚拱橋意象的捷運高架橋體。其設計概念源自三峽老街、原住民文化園區與閩南建築元素，以仿磚砌外觀打造「思古迴廊」，不僅強化軌道結構安全，也體現三峽地區的歷史紋理。

侯友宜指出，台北大學站（LV07）站體設計融入「飛鳶意象」，搭配紅磚拱橋的復古風格與藍色捷運列車的現代元素，形塑出視覺層次豐富、意象深遠的公共空間，未來也將是藝術展演與市民活動的重要據點。他說：「站在飛鳶廣場，頭頂是即將啟動的捷運，背後是巴洛克紅磚拱橋，文化與交通交融的畫面真的很美，未來一定會吸引許多新人在這裡拍婚紗，留下回憶。」

新北捷運局長李政安表示，三鶯線預計10月啟動全線動態測試，年底完成系統穩定性測試後即可完工，後續將進行初履勘作業，朝通車營運邁進。他指出，通車後三鶯地區至台北市中心的通勤時間可縮短約20分鐘，提供民眾一個高準點率、高可靠度且舒適便捷的大眾運輸新選擇；未來再透過延伸八德段、銜接桃園捷運綠線，將有助於形成「北北桃捷運共榮生活圈」，進一步促進產業發展、觀光人流與文化交流，全面提升區域生活品質。

為強化空間使用機能，台北大學與市府也合作在橋下設置360度環形溜冰廣場，融合動態運動與靜態藝術，讓空間兼具日常使用與文化展演功能。侯友宜致詞時也感謝台北大學與施工團隊的努力，並強調市府目標明確，「捷運不只是載人，更能載動文化、創造地方價值」，將持續推動「七線齊發、八線規劃」捷運藍圖。 新北市長侯友宜（前排右）今出席「思古迴廊暨飛鳶廣場啟用典禮」。記者張策／攝影 新北市長侯友宜（中）今出席「思古迴廊暨飛鳶廣場啟用典禮」。記者張策／攝影 台北大學與市府合作在橋下設置360度環形溜冰廣場，融合動態運動與靜態藝術。記者張策／攝影 新北市長侯友宜（左一）今出席「思古迴廊暨飛鳶廣場啟用典禮」。記者張策／攝影 新北市長侯友宜今出席「思古迴廊暨飛鳶廣場啟用典禮」。記者張策／攝影 新北市捷運三鶯線進入完工倒數階段，市府今於台北大學三峽校區舉行「思古迴廊暨飛鳶廣場啟用典禮」。記者張策／攝影 新北市捷運三鶯線進入完工倒數階段，市府今於台北大學三峽校區舉行「思古迴廊暨飛鳶廣場啟用典禮」。記者張策／攝影 飛鳶廣場設計融入「飛鳶意象」，搭配紅磚拱橋的復古風格與藍色捷運列車的現代元素。記者張策／攝影

商品推薦