台師大攜手馬來西亞華校 培育媒體素養種子教師

馬來西亞華校董事聯合會總會邀請台師大協助推動華文獨立中學媒體素養種子教師培育計畫，透過解析網路霸凌、AI與假訊息辨識等主題培訓，跨國推動媒體素養教育。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，根據市場研究機構IPSOS調查，馬來西亞網路霸凌問題全球排名第5，在亞洲僅次於中國，更有近47%家長表示，自己耳聞或認識的孩童曾遭受過網路霸凌；馬來西亞政府也於今年7月正式將網路霸凌定調為刑事罪刑，積極介入處理。

為幫助兒童、青少年在網路中能保護自己，馬來西亞華校董事聯合會總會邀請台師大協助推動3年的「華文獨立中學媒體素養種子教師培育計畫」，期望培養一批具專業知識、教學能力、課程設計的種子教師團隊，發展在地化教育資源。

馬來西亞華校董事聯合會總會學生事務局主任顏彣澔表示，董總推行媒體素養多年，先前多安排在個別聯課活動中，隨著校園霸凌日益嚴重，去年教育部就收到7681宗通報；許多學校認為媒體素養重要，卻不知如何執行或規劃課程，此次與台師大合作，就是希望導入制度化教學方式。

台師大說明，媒體素養種子教師培育計畫共招募22名種子教師組成跨校團隊，課程包含解析網路霸凌、網路隱私、網路成癮、數位性暴力等網路議題，同時探討流行文化、網紅現象、AI與假訊息辨識等，從概念建立、教案設計到實務推動，待老師完成培訓及成果報告後，可獲董總與台師大聯合頒發的「媒體素養種子教師專業資格證書」。

從沙巴州特別前往吉隆坡參加培訓的巴華中學副校長張溧航說，自己是化學老師，雖看似與媒體素養無關，但面對數位原住民世代，許多知識與資訊用手機一查就能知道答案，對教育工作者來說，應教導孩子去拿捏網路中的分寸，不論什麼科目都應帶入社會議題，鼓勵孩子反思。

負責這項合作計畫的台師大大傳所特聘教授陳炳宏提到，在假訊息泛濫、AI偽造盛行、網路霸凌頻傳的時代，媒體素養已是教育現場的必修課；此次與董總一同培訓華文種子教師，希望日後能推廣到更多學校，讓青少年看待任何訊息時，都能有意識地自主判斷及辨別真偽，成為耳聰目明的閱聽眾，培育辨識虛假訊息的能力。

