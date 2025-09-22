快訊

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

台師大攜手馬來西亞華校 培育媒體素養種子教師

中央社／ 台北22日電

馬來西亞華校董事聯合會總會邀請台師大協助推動華文獨立中學媒體素養種子教師培育計畫，透過解析網路霸凌、AI與假訊息辨識等主題培訓，跨國推動媒體素養教育。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，根據市場研究機構IPSOS調查，馬來西亞網路霸凌問題全球排名第5，在亞洲僅次於中國，更有近47%家長表示，自己耳聞或認識的孩童曾遭受過網路霸凌；馬來西亞政府也於今年7月正式將網路霸凌定調為刑事罪刑，積極介入處理。

為幫助兒童、青少年在網路中能保護自己，馬來西亞華校董事聯合會總會邀請台師大協助推動3年的「華文獨立中學媒體素養種子教師培育計畫」，期望培養一批具專業知識、教學能力、課程設計的種子教師團隊，發展在地化教育資源。

馬來西亞華校董事聯合會總會學生事務局主任顏彣澔表示，董總推行媒體素養多年，先前多安排在個別聯課活動中，隨著校園霸凌日益嚴重，去年教育部就收到7681宗通報；許多學校認為媒體素養重要，卻不知如何執行或規劃課程，此次與台師大合作，就是希望導入制度化教學方式。

台師大說明，媒體素養種子教師培育計畫共招募22名種子教師組成跨校團隊，課程包含解析網路霸凌、網路隱私、網路成癮、數位性暴力等網路議題，同時探討流行文化、網紅現象、AI與假訊息辨識等，從概念建立、教案設計到實務推動，待老師完成培訓及成果報告後，可獲董總與台師大聯合頒發的「媒體素養種子教師專業資格證書」。

從沙巴州特別前往吉隆坡參加培訓的巴華中學副校長張溧航說，自己是化學老師，雖看似與媒體素養無關，但面對數位原住民世代，許多知識與資訊用手機一查就能知道答案，對教育工作者來說，應教導孩子去拿捏網路中的分寸，不論什麼科目都應帶入社會議題，鼓勵孩子反思。

負責這項合作計畫的台師大大傳所特聘教授陳炳宏提到，在假訊息泛濫、AI偽造盛行、網路霸凌頻傳的時代，媒體素養已是教育現場的必修課；此次與董總一同培訓華文種子教師，希望日後能推廣到更多學校，讓青少年看待任何訊息時，都能有意識地自主判斷及辨別真偽，成為耳聰目明的閱聽眾，培育辨識虛假訊息的能力。

網路霸凌 馬來西亞 素養

延伸閱讀

東博會飄咖啡香 東協搶灘大陸

馬來西亞升學選項多 台灣推雙邊交流計畫拚品質

澳馬外長重申台海穩定重要性 外交部感謝夥伴支持

柯志恩：美濃大峽谷地主非「藍營助理」 批民進黨用假訊息抹黑

相關新聞

台灣最美大學東海文化景觀遭破壞 阮偉明：在陳其寬的山水畫上畫了一刀

「台灣最美校園」東海大學 2021 年依文資法登錄為全國唯一「大學校園文化景觀」，並於 2023 年完成「保存維護計畫」...

「大學校園文化景觀」遭爆被破壞？ 東海大學澄清：兼顧校安永續

台中東海大學素有「台灣最美校園」之稱，是全國唯一登錄為大學校園文化景觀的學校，不過近日傳出校方破壞重要地標「陽光草坪」，...

三鶯線通過北大校園 飛鳶廣場啟用融入三峽紅磚文化

新北市捷運三鶯線進入完工倒數階段，市府今於台北大學三峽校區舉行「思古迴廊暨飛鳶廣場啟用典禮」，宣告結合交通建設與在地文化...

學術職涯／菁英留存？生醫領域71至80歲學者影響力最強

研究指出，「生化及藥理醫學」領域，71至80歲的高齡研究者，發表論文篇數不多，但在高影響力（Top 10%）論文比例是各年齡層中最高。學者分析，這是「菁英留存＋題目與合作結構」所帶來的現象。年輕研究者該如何突圍？

團體行動好痛苦！大一新生想當透明人 網建議跳出舒適圈

大學生的「人際關係」無疑是一門必修課。近日，就有大一新生在Dcard上發文，表示自己為了避免分組時沒組...

輔大清大共攜護眼、時尚 將登上倫敦「Fashion Scout」時裝周舞台

「當護眼科技，遇見織品時尚，台灣之光乍現，耀眼國際伸展台。」台灣時間9月21日晚上11點30分，輔仁大學織品服裝學系四位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。