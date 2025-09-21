團體行動好痛苦！大一新生想當透明人 網建議跳出舒適圈
大學生的「人際關係」無疑是一門必修課。近日，就有大一新生在Dcard上發文，表示自己為了避免分組時沒組員，加入幾個外向女生組成的小團體，沒想到幾周下來仍覺得很不習慣，對上課、吃飯、散步等日常活動感到壓力，甚至有些排斥。
原PO指出，自己在高中時就是班上的小透明人，習慣沒有太多群體活動的生活，上大學後為了分組需要而加入小團體，也盡量配合團體活動，但她坦言自己並不喜歡社交或逛街，對宿舍與教室「兩點一線」的單純生活感到嚮往，缺點就是分組時找不到人或遇到糟糕的組員。原PO也在文末詢問，如果現在就選擇退回小透明的生活方式，未來會不會後悔？
貼文一出，不少人提出建議，「上課期間保持友善關係，其餘時間視自己情況婉拒，或偶爾在群組裡面出個聲就好」、「不能邊緣到沒有組員，但也不用當一個積極社交份子」、「還是要有可以一起做報告的朋友，分組不要找不到人」、「當系邊（緣人），有一兩個合拍的好友就好」。
還有網友表示，「大學不是讓妳馬上歸類自己屬於什麼的，而是勇於跨出自己沒嘗試的區域」、「大學是拓展不同人脈的好機會，妳可以認識各種系的人，再透過他們認識更多的人」、「大學一開始可以先跳出舒適圈，多認識一些人，不然等到後悔、發現沒朋友什麼的就來不及了，因為圈子已經固定了」。
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言