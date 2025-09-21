團體行動好痛苦！大一新生想當透明人 網建議跳出舒適圈

大學生的「人際關係」無疑是一門必修課。近日，就有大一新生在Dcard上發文，表示自己為了避免分組時沒組員，加入幾個外向女生組成的小團體，沒想到幾周下來仍覺得很不習慣，對上課、吃飯、散步等日常活動感到壓力，甚至有些排斥。

原PO指出，自己在高中時就是班上的小透明人，習慣沒有太多群體活動的生活，上大學後為了分組需要而加入小團體，也盡量配合團體活動，但她坦言自己並不喜歡社交或逛街，對宿舍與教室「兩點一線」的單純生活感到嚮往，缺點就是分組時找不到人或遇到糟糕的組員。原PO也在文末詢問，如果現在就選擇退回小透明的生活方式，未來會不會後悔？

貼文一出，不少人提出建議，「上課期間保持友善關係，其餘時間視自己情況婉拒，或偶爾在群組裡面出個聲就好」、「不能邊緣到沒有組員，但也不用當一個積極社交份子」、「還是要有可以一起做報告的朋友，分組不要找不到人」、「當系邊（緣人），有一兩個合拍的好友就好」。

還有網友表示，「大學不是讓妳馬上歸類自己屬於什麼的，而是勇於跨出自己沒嘗試的區域」、「大學是拓展不同人脈的好機會，妳可以認識各種系的人，再透過他們認識更多的人」、「大學一開始可以先跳出舒適圈，多認識一些人，不然等到後悔、發現沒朋友什麼的就來不及了，因為圈子已經固定了」。

