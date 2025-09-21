快訊

颱風樺加沙接近中 4縣市大雨特報下到晚上

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

性騷女同事長達5年！男主播騷擾行徑曝光 華視火大出手封殺了

團體行動好痛苦！大一新生想當透明人 網建議跳出舒適圈

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO大一新生因分組需求而加入小團體，沒想到團體行動卻令她感到壓力，甚至有些排斥。示意圖／Ingimage
原PO大一新生因分組需求而加入小團體，沒想到團體行動卻令她感到壓力，甚至有些排斥。示意圖／Ingimage

大學生的「人際關係」無疑是一門必修課。近日，就有大一新生在Dcard上發文，表示自己為了避免分組時沒組員，加入幾個外向女生組成的小團體，沒想到幾周下來仍覺得很不習慣，對上課、吃飯、散步等日常活動感到壓力，甚至有些排斥。

原PO指出，自己在高中時就是班上的小透明人，習慣沒有太多群體活動的生活，上大學後為了分組需要而加入小團體，也盡量配合團體活動，但她坦言自己並不喜歡社交或逛街，對宿舍與教室「兩點一線」的單純生活感到嚮往，缺點就是分組時找不到人或遇到糟糕的組員。原PO也在文末詢問，如果現在就選擇退回小透明的生活方式，未來會不會後悔？

貼文一出，不少人提出建議，「上課期間保持友善關係，其餘時間視自己情況婉拒，或偶爾在群組裡面出個聲就好」、「不能邊緣到沒有組員，但也不用當一個積極社交份子」、「還是要有可以一起做報告的朋友，分組不要找不到人」、「當系邊（緣人），有一兩個合拍的好友就好」。

還有網友表示，「大學不是讓妳馬上歸類自己屬於什麼的，而是勇於跨出自己沒嘗試的區域」、「大學是拓展不同人脈的好機會，妳可以認識各種系的人，再透過他們認識更多的人」、「大學一開始可以先跳出舒適圈，多認識一些人，不然等到後悔、發現沒朋友什麼的就來不及了，因為圈子已經固定了」。

朋友 社交 壓力 大學生

延伸閱讀

租屋能砍價？他曝「5招」讓房租少付逾萬元 引網揭殘酷現實

牛馬人生還是夢幻工作？ 窮學生熬進台積電卻問：還能享受生活嗎

友情當婚姻？Z世代瘋迷「薰衣草婚姻」 專家揭隱藏危機

台積電男＝理想伴侶？她讚「認真有魅力」求認識 網酸爆：超商店員也是

相關新聞

團體行動好痛苦！大一新生想當透明人 網建議跳出舒適圈

大學生的「人際關係」無疑是一門必修課。近日，就有大一新生在Dcard上發文，表示自己為了避免分組時沒組...

學術職涯／物理研究男表現勝過女 中壯年論文影響力高

近年國際學術界愈來愈關注研究者的性別與年齡，是否為影響學術生產力和論文影響力的重要因素？國家實驗研究院研究指出，物理領域的男性占比達8成，中壯年為學術生產力高峰期，不像部分領域愈高齡論文影響力愈大。資深學者則說，在低薪環境下不間斷做研究，需靠專注力及驅動力。

輔大清大共攜護眼、時尚 將登上倫敦「Fashion Scout」時裝周舞台

「當護眼科技，遇見織品時尚，台灣之光乍現，耀眼國際伸展台。」台灣時間9月21日晚上11點30分，輔仁大學織品服裝學系四位...

中原大學新生註冊連6年100% 各學院排名躍升

中原大學統計今年大學部新生註冊率至今天，包含資通訊擴充名額，註冊率已達101.3%，在少子化海嘯中逆勢成長，連續6年註冊...

媽不想孩子大學選1科系憂未來爆肝 眾人搖頭：由他自己決定

學子們在選擇大學科系時，除了考慮是否符合自身興趣外，未來出路更是關鍵考量。有一名從事科技業的女網友表示，聽到同事的孩子想讀資工系，不免有點擔心未來會爆肝工作。貼文一出，多數人都認為父母不應該幫孩子做決定。

正修科大攜手故宮簽署合作協議 打造亞太文物修護重鎮

正修科技大學創校60周年，今與國立故宮博物院正式簽署合作協議書，雙方將在人才培育、技術合作及推廣教育展開深度交流。故宮院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。