顛覆醫學教材奪藝術獎 顧廣義：讓酷兒學生不再孤單

「為什麼教科書裡的示範人體總是白人男性呢？」陽明交大助理教授顧廣毅回憶在醫學院讀書時反覆出現疑問。這份困惑多年後化為創作靈感，今年他以作品「酷兒解剖學圖譜」，獲得奧地利林茲電子藝術大獎。

奧地利林茲電子藝術大獎（Prix Ars Electronica）被譽為科技藝術的奧斯卡，1987年創立，現今是全球最具指標性的新媒體藝術獎項之一。

今年顧廣毅與阿姆斯特丹大學皮膚科教授德弗里斯（Henry de Vries）合作的「酷兒解剖學圖譜」，在「人工生命與智慧」類別中脫穎而出。評審指出，作品顛覆傳統醫學教材框架，打破人類中心與性別二元分類，展現跨域合作的力量。

●顛覆傳統解剖學教科書 讓人體不再限於單一標準

牙醫系畢業的顧廣毅「不務正業」，走上設計與藝術創作的道路，近年更直接走進教學現場，重回母校，開設全台第一門結合牙醫與藝術設計的「推測牙醫學」（Speculative Dentistry）課程。

顧廣毅接受中央社專訪時表示，學生時代受醫學訓練時，時常對教材內容感到困惑。他回憶，全球醫學院廣泛使用的「人體解剖學圖譜」（Atlas of HumanAnatomy）中，無論心臟、血管或肌肉的示意圖，幾乎全是白人男性的身體，甚至連髮型與穿著都呈現典型的美國異性戀形象。

顧廣毅指出，台灣醫學生幾乎都是在背誦「白人身體」的圖像知識，進入臨床後面對的卻是台灣形形色色的人體。他說，「醫學領域長期缺乏後殖民的反思，對我來說這是一個很嚴重的問題。」

此外，在醫學的訓練中，也時常充斥著「單一標準」。顧廣毅舉例，牙科矯正學將「一級咬合」定義為理想狀態，二級、三級咬合則被標記為需要矯正。

「但現實裡，大部分人根本不是一級咬合。這其實是牙醫師腦中構築的理想。我那時就覺得怪怪的，為什麼醫學要把某一種身體形態定義為最好，並要求所有人都往那個標準靠攏？」

●走進教學現場 誓言讓酷兒醫科生不再孤單

目前「酷兒解剖學圖譜」已完成五個章節，每章從不同角度切入，挑戰「唯一正確身體」的想像，例如把顯微鏡下的性傳染病病原菌與人體並置，或呈現跨性別手術、雙性人的身體經驗與器官的多元樣貌。

展出時，這些章節不僅以書本形式呈現，也被轉化為雕塑、動畫和裝置，讓人體圖像突破傳統二維插畫限制，讓人體不再只有一種被觀看的方式。

顧廣毅透露，以圖書形式呈現的「酷兒解剖學圖譜」已在今年上半年正式出版，他們也建立了數位典藏平台，並透過工作坊邀請醫師、學生與一般民眾拼貼，創造屬於自己的身體圖像。

未來團隊還計畫開放徵件，讓更多醫師、藝術家與設計師共同發想新的內容，讓這本顛覆傳統解剖學的圖譜，成為真正開源、多元的另類教材。

從多年傳統醫學訓練走入設計與醫學創作領域，近年再度重返曾經培育他的校園，結合他熱愛的專業，開設生物設計、推測設計等課程，讓醫學與藝術設計學生一同想像未來醫療的樣貌。

而重返教學現場，也是顧廣毅對自己醫學院求學生涯的一次回望。他說，「如果醫學教育裡有更多元的教材和方法，或許就能讓那些在那些隱藏在課堂中、感到孤單的酷兒學生，看見在醫學的知識體系裡，也有自己的一席之地。」

顧廣毅與荷蘭學者德弗里斯合作的作品「酷兒解剖學圖譜」，以插畫與藝術設計重新詮釋人體，將微生物、跨性別手術與器官的多元樣貌納入解剖圖像，挑戰傳統醫學教材的單一視角。（顧廣毅提供）中央社

