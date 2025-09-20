輔大清大共攜護眼、時尚 將登上倫敦「Fashion Scout」時裝周舞台

「當護眼科技，遇見織品時尚，台灣之光乍現，耀眼國際伸展台。」台灣時間9月21日晚上11點30分，輔仁大學織品服裝學系四位新銳設計師，將帶著結合清華大學教授周卓煇團隊防藍光科技的創作，在輔大織品系教授林怡慈帶領下，登上倫敦「Fashion Scout」時裝周舞台。

林怡慈表示，FJU Talents此次受邀登上倫敦時裝周，是學生們努力與團隊協作的成果。「我們作品中結合清大專利認證的橘寶科技防藍光墨鏡，嘗試展現跨域創新」。她強調，期望藉由這樣的平台，讓年輕設計師看見世界，也讓世界看見他們。

獲選為FJU Talents的林嬑貞坦言，能前往倫敦走秀十分榮幸。她的作品「Vivid Swirl」，以針織羅紋的跳色錯位編排及彈性扭轉特性，呈現萬花筒般的多變視覺。這次更結合防藍光墨鏡，讓她期待科技與時尚能在國際舞台擦出火花。

設計師初盈則以作品「渡型」探索生死哲思，描繪靈魂自瞬間飛散到聚合昇天的旅程。設計師郭志文的「沉積作用」透過編織與針法，展現地景沉積與時間痕跡的交錯。設計師許涓涓的「眾影之間」則藉由圖案深淺與輪廓設計，呈現人群互動中的距離與張力。

周卓煇表示，「好光團隊非常榮幸能在輔大師生創作中，扮演跨域合作的一角。」他感謝雙方共同將護眼科技與時尚設計推上國際舞台，展現「台灣之光，驚艷全球」。

周卓煇進一步指出，希望透過這場展演，讓全球愛美人士在追求流行時，也能兼顧護眼健康。「讓美與時尚不只是表象，而是從健康延伸出的生活風格。」 正在化妝的模特兒凱蒂·格拉瑪。圖／學校提供 輔大織品服裝學系設計師與教授團隊，由左至右依序為郭志文設計師、林嬑貞設計師、輔大織品系校友李若綺，右一為林怡慈教授。圖／學校提供

