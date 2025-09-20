快訊

樺加沙將轉強颱「巔峰姿態侵台」！ 明海陸警齊發…暴風半徑包住南台灣

桃園機場8槍響！警匪片上演 女乘客跌落車底掙扎爬出嚇壞旅客

聽新聞
0:00 / 0:00

輔大清大共攜護眼、時尚 將登上倫敦「Fashion Scout」時裝周舞台

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
配戴著橘寶科技眼鏡的模特兒，由左至右依序為林嬑貞設計師、林怡慈教授、模特兒凱蒂·格拉瑪。 圖／學校提供
配戴著橘寶科技眼鏡的模特兒，由左至右依序為林嬑貞設計師、林怡慈教授、模特兒凱蒂·格拉瑪。 圖／學校提供

「當護眼科技，遇見織品時尚，台灣之光乍現，耀眼國際伸展台。」台灣時間9月21日晚上11點30分，輔仁大學織品服裝學系四位新銳設計師，將帶著結合清華大學教授周卓煇團隊防藍光科技的創作，在輔大織品系教授林怡慈帶領下，登上倫敦「Fashion Scout」時裝周舞台

林怡慈表示，FJU Talents此次受邀登上倫敦時裝周，是學生們努力與團隊協作的成果。「我們作品中結合清大專利認證的橘寶科技防藍光墨鏡，嘗試展現跨域創新」。她強調，期望藉由這樣的平台，讓年輕設計師看見世界，也讓世界看見他們。

獲選為FJU Talents的林嬑貞坦言，能前往倫敦走秀十分榮幸。她的作品「Vivid Swirl」，以針織羅紋的跳色錯位編排及彈性扭轉特性，呈現萬花筒般的多變視覺。這次更結合防藍光墨鏡，讓她期待科技與時尚能在國際舞台擦出火花。

設計師初盈則以作品「渡型」探索生死哲思，描繪靈魂自瞬間飛散到聚合昇天的旅程。設計師郭志文的「沉積作用」透過編織與針法，展現地景沉積與時間痕跡的交錯。設計師許涓涓的「眾影之間」則藉由圖案深淺與輪廓設計，呈現人群互動中的距離與張力。

周卓煇表示，「好光團隊非常榮幸能在輔大師生創作中，扮演跨域合作的一角。」他感謝雙方共同將護眼科技與時尚設計推上國際舞台，展現「台灣之光，驚艷全球」。

周卓煇進一步指出，希望透過這場展演，讓全球愛美人士在追求流行時，也能兼顧護眼健康。「讓美與時尚不只是表象，而是從健康延伸出的生活風格。」

正在化妝的模特兒凱蒂·格拉瑪。圖／學校提供
正在化妝的模特兒凱蒂·格拉瑪。圖／學校提供
輔大織品服裝學系設計師與教授團隊，由左至右依序為郭志文設計師、林嬑貞設計師、輔大織品系校友李若綺，右一為林怡慈教授。圖／學校提供
輔大織品服裝學系設計師與教授團隊，由左至右依序為郭志文設計師、林嬑貞設計師、輔大織品系校友李若綺，右一為林怡慈教授。圖／學校提供

舞台 設計師 輔仁大學 清華大學

延伸閱讀

迴響／遭醫界反彈…重點科別公費醫師計畫要續辦 清大等3校招生各獲30個名額

不滿遭指對弈輸了卻沒捐錢...曹興誠求償4千萬 翁曉玲免賠理由曝光

翁曉玲指對弈輸了卻沒捐錢給清大 曹興誠求償4千萬...法院判免賠

工程師屢洩密...清大9月再開「工程倫理課」！周卓煇：亡羊補牢

相關新聞

輔大清大共攜護眼、時尚 將登上倫敦「Fashion Scout」時裝周舞台

「當護眼科技，遇見織品時尚，台灣之光乍現，耀眼國際伸展台。」台灣時間9月21日晚上11點30分，輔仁大學織品服裝學系四位...

中原大學新生註冊連6年100% 各學院排名躍升

中原大學統計今年大學部新生註冊率至今天，包含資通訊擴充名額，註冊率已達101.3%，在少子化海嘯中逆勢成長，連續6年註冊...

媽不想孩子大學選1科系憂未來爆肝 眾人搖頭：由他自己決定

學子們在選擇大學科系時，除了考慮是否符合自身興趣外，未來出路更是關鍵考量。有一名從事科技業的女網友表示，聽到同事的孩子想讀資工系，不免有點擔心未來會爆肝工作。貼文一出，多數人都認為父母不應該幫孩子做決定。

正修科大攜手故宮簽署合作協議 打造亞太文物修護重鎮

正修科技大學創校60周年，今與國立故宮博物院正式簽署合作協議書，雙方將在人才培育、技術合作及推廣教育展開深度交流。故宮院...

中原大學社會責任成果豐富 師生專業回應社會需求

中原大學創校70周年舉辦「永續無限城」大學社會責任（USR）論壇與成果展，前天邀請多位企業人力資源、永續工程高階主管分享...

陽明交大攜台灣微軟、群聯電子 助畢業4年內新鮮人回流學AI

國立陽明交通大學攜手台灣微軟、群聯電子等企業，並配合經濟部「AI新秀計畫」，針對畢業四年內、於111至114年學度畢業的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。