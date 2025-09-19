中原大學新生註冊連6年100% 各學院排名躍升

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中原大學智慧運算與大數據學士班學生，以AI技術提升廢棄玩具回收效率，贏得「解決未來問題能力競賽」冠軍。
中原大學智慧運算與大數據學士班學生，以AI技術提升廢棄玩具回收效率，贏得「解決未來問題能力競賽」冠軍。

中原大學統計今年大學部新生註冊率至今天，包含資通訊擴充名額，註冊率已達101.3%，在少子化海嘯中逆勢成長，連續6年註冊率百分百，也連續8年蟬聯全國公私立綜合大學第一。

中原大學招生長紀登元表示，中原不僅再次締造滿招佳績，今年冊率甚至超越去年。分析大學分發入學成績，中原大學理學院、工學院與電機資訊學院入學的學生，在全國自然組排名從2023年的26名躍升為17名，成績與國立大學並駕齊驅，其中電機資訊學院一位學生的成績已達進台大的水準；商學院、人育學院、設計學院及法學院的新生成績也大幅提升，在全國社會組排名從2023年的29名，躍升為22名比肩多所國立地名大學。

紀登元說，中原大學推動多元發展，新設立「智慧運算與量子資訊學院」及「半導體產業學院」，除了在半導體、量子科技、智慧製造、人工智慧、資通安全等新興科技領域展現強勁競爭力。人育學院打造AI世代人文教育的新場域MetaDisplay全息投影教室，整合全息影像、AI輔助華語教材設計及RPG語文遊戲製作等多項創新模組，培育學生具備語言、科技、跨域的核心能力。

此外，中原大學延攬學界與業界重量級師資，除了量子資訊中心主任張慶瑞、半導體產業學院新任院長傅昭銘，還邀請知名天文學家孫維新擔任物理系講座教授；同時迎回國際半導體先驅、化工系傑出校友王寧國，以及引領AI科技發展的企管系校友、前NVIDIA全球副總裁邱麗孟。校長李英明表示，無論理工電資或人文社會，中原學生的表現都已獲得社會認同，證明全人教育能夠在各領域開創新局。

中原大學培育學子具備理工專業與人文底蘊。圖／中原大學提供
中原大學培育學子具備理工專業與人文底蘊。圖／中原大學提供
中原大學工學院每年舉辦全英語營隊，也讓海外名校學子認識台灣產業發展。圖／中原大學提供
中原大學工學院每年舉辦全英語營隊，也讓海外名校學子認識台灣產業發展。圖／中原大學提供
中原大學連續6年學士班新生註冊率百分百，還獲遠見雜誌評比為「企業最愛大學生」私校第一。圖／中原大學提供
中原大學連續6年學士班新生註冊率百分百，還獲遠見雜誌評比為「企業最愛大學生」私校第一。圖／中原大學提供

註冊率 半導體 中原大學

相關新聞

媽不想孩子大學選1科系憂未來爆肝 眾人搖頭：由他自己決定

學子們在選擇大學科系時，除了考慮是否符合自身興趣外，未來出路更是關鍵考量。有一名從事科技業的女網友表示，聽到同事的孩子想讀資工系，不免有點擔心未來會爆肝工作。貼文一出，多數人都認為父母不應該幫孩子做決定。

正修科大攜手故宮簽署合作協議 打造亞太文物修護重鎮

正修科技大學創校60周年，今與國立故宮博物院正式簽署合作協議書，雙方將在人才培育、技術合作及推廣教育展開深度交流。故宮院...

中原大學社會責任成果豐富 師生專業回應社會需求

中原大學創校70周年舉辦「永續無限城」大學社會責任（USR）論壇與成果展，前天邀請多位企業人力資源、永續工程高階主管分享...

陽明交大攜台灣微軟、群聯電子 助畢業4年內新鮮人回流學AI

國立陽明交通大學攜手台灣微軟、群聯電子等企業，並配合經濟部「AI新秀計畫」，針對畢業四年內、於111至114年學度畢業的...

明志科大環境永續論壇 聚焦河川永續

新北市明志科技大學今天（18日）舉辦一場USR環境永續論壇，聚焦在河川、海洋廢棄物調查，以及海洋生態行動與流河環境教育，...

戴爾、輝達助攻東海 打造節能AI PC教室「省電一半」

東海大學凝聚歷屆校友的支持，並結合戴爾科技集團（Dell）與輝達NVIDIA的專業協助，成功建置節能的AI PC教室，省...

