中原大學新生註冊連6年100% 各學院排名躍升
中原大學統計今年大學部新生註冊率至今天，包含資通訊擴充名額，註冊率已達101.3%，在少子化海嘯中逆勢成長，連續6年註冊率百分百，也連續8年蟬聯全國公私立綜合大學第一。
中原大學招生長紀登元表示，中原不僅再次締造滿招佳績，今年冊率甚至超越去年。分析大學分發入學成績，中原大學理學院、工學院與電機資訊學院入學的學生，在全國自然組排名從2023年的26名躍升為17名，成績與國立大學並駕齊驅，其中電機資訊學院一位學生的成績已達進台大的水準；商學院、人育學院、設計學院及法學院的新生成績也大幅提升，在全國社會組排名從2023年的29名，躍升為22名比肩多所國立地名大學。
紀登元說，中原大學推動多元發展，新設立「智慧運算與量子資訊學院」及「半導體產業學院」，除了在半導體、量子科技、智慧製造、人工智慧、資通安全等新興科技領域展現強勁競爭力。人育學院打造AI世代人文教育的新場域MetaDisplay全息投影教室，整合全息影像、AI輔助華語教材設計及RPG語文遊戲製作等多項創新模組，培育學生具備語言、科技、跨域的核心能力。
此外，中原大學延攬學界與業界重量級師資，除了量子資訊中心主任張慶瑞、半導體產業學院新任院長傅昭銘，還邀請知名天文學家孫維新擔任物理系講座教授；同時迎回國際半導體先驅、化工系傑出校友王寧國，以及引領AI科技發展的企管系校友、前NVIDIA全球副總裁邱麗孟。校長李英明表示，無論理工電資或人文社會，中原學生的表現都已獲得社會認同，證明全人教育能夠在各領域開創新局。
