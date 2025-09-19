媽不想孩子大學選1科系憂未來爆肝 眾人搖頭：由他自己決定

學子們在選擇大學科系時，除了考慮是否符合自身興趣外，未來出路更是關鍵考量。有一名從事科技業的女網友表示，聽到同事的孩子想讀資工系，不免有點擔心未來會爆肝工作。貼文一出，多數人都認為父母不應該幫孩子做決定。

這名網友在PTT發文表示，自己從事程式相關的工作，非常了解這行的辛苦，之前聽到同事的小孩準備讀大學，目標也鎖定資工系，讓她聽了不免感到憂心。原PO說絕對不希望自己的孩子以後也跟她做一樣的工作，每天coding（程式設計或編碼），煩惱一頭燒地爆肝，因此想問其他人，是否會讓自己孩子念資工系？

貼文一出，不少人都認為應該讓孩子自己做決定，「看小孩興趣吧」、「老實說如果我以後有小孩，然後他不喜歡念書也沒關係，但品行要好」、「看他怎麼決定吧，畢竟這是關於他的人生的事情，不是妳的人生」、「為什麼不讓他自己做決定？」、「自己選喜歡的就好，我就是被父母逼著念資工的，真的很痛苦」。

其他網友也推薦不同科系，「資工太燒腦，選電機好了」、「念資管，程式自學，前提是他真的有興趣」、「第一首選台大財金」、「不要文組就好」、「法律，畢業從政最好賺」；當中醫學系最多人點名，「當然先選醫學系」、「能上醫學系或牙醫當然是更好啦」、「選醫學系就好了，幹嘛選資工」、「小孩當然是念醫學系，當工程師太可憐了，宅又不會社交」。

