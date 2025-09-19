快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

媽不想孩子大學選1科系憂未來爆肝 眾人搖頭：由他自己決定

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO擔心從事科技業會太操勞，因此不想孩子讀資工系。 示意圖／ingimage
原PO擔心從事科技業會太操勞，因此不想孩子讀資工系。 示意圖／ingimage

學子們在選擇大學科系時，除了考慮是否符合自身興趣外，未來出路更是關鍵考量。有一名從事科技業的女網友表示，聽到同事的孩子想讀資工系，不免有點擔心未來會爆肝工作。貼文一出，多數人都認為父母不應該幫孩子做決定。

這名網友在PTT發文表示，自己從事程式相關的工作，非常了解這行的辛苦，之前聽到同事的小孩準備讀大學，目標也鎖定資工系，讓她聽了不免感到憂心。原PO說絕對不希望自己的孩子以後也跟她做一樣的工作，每天coding（程式設計或編碼），煩惱一頭燒地爆肝，因此想問其他人，是否會讓自己孩子念資工系？

貼文一出，不少人都認為應該讓孩子自己做決定，「看小孩興趣吧」、「老實說如果我以後有小孩，然後他不喜歡念書也沒關係，但品行要好」、「看他怎麼決定吧，畢竟這是關於他的人生的事情，不是妳的人生」、「為什麼不讓他自己做決定？」、「自己選喜歡的就好，我就是被父母逼著念資工的，真的很痛苦」。

其他網友也推薦不同科系，「資工太燒腦，選電機好了」、「念資管，程式自學，前提是他真的有興趣」、「第一首選台大財金」、「不要文組就好」、「法律，畢業從政最好賺」；當中醫學系最多人點名，「當然先選醫學系」、「能上醫學系或牙醫當然是更好啦」、「選醫學系就好了，幹嘛選資工」、「小孩當然是念醫學系，當工程師太可憐了，宅又不會社交」。

資工 工程師

延伸閱讀

中原大學社會責任成果豐富 師生專業回應社會需求

中原大學USR論壇暨成果展　全人教育發揮社會責任共創「永續無限城」

中職／悍將刻意短打偷襲戰術 凱樂想起美國西岸大學小球戰術

大學新生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方證實了

相關新聞

媽不想孩子大學選1科系憂未來爆肝 眾人搖頭：由他自己決定

學子們在選擇大學科系時，除了考慮是否符合自身興趣外，未來出路更是關鍵考量。有一名從事科技業的女網友表示，聽到同事的孩子想讀資工系，不免有點擔心未來會爆肝工作。貼文一出，多數人都認為父母不應該幫孩子做決定。

正修科大攜手故宮簽署合作協議 打造亞太文物修護重鎮

正修科技大學創校60周年，今與國立故宮博物院正式簽署合作協議書，雙方將在人才培育、技術合作及推廣教育展開深度交流。故宮院...

中原大學社會責任成果豐富 師生專業回應社會需求

中原大學創校70周年舉辦「永續無限城」大學社會責任（USR）論壇與成果展，前天邀請多位企業人力資源、永續工程高階主管分享...

陽明交大攜台灣微軟、群聯電子 助畢業4年內新鮮人回流學AI

國立陽明交通大學攜手台灣微軟、群聯電子等企業，並配合經濟部「AI新秀計畫」，針對畢業四年內、於111至114年學度畢業的...

明志科大環境永續論壇 聚焦河川永續

新北市明志科技大學今天（18日）舉辦一場USR環境永續論壇，聚焦在河川、海洋廢棄物調查，以及海洋生態行動與流河環境教育，...

戴爾、輝達助攻東海 打造節能AI PC教室「省電一半」

東海大學凝聚歷屆校友的支持，並結合戴爾科技集團（Dell）與輝達NVIDIA的專業協助，成功建置節能的AI PC教室，省...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。