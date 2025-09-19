大葉大學光之智慧 融合自行車產業登台灣設計展

2025台灣設計展將於10月10日展開，大葉大學獲邀以彰化自行車產業為靈感，創作「光之智慧」裝置藝術作品，放置於八卦山天空步道7號入口，展現在地產業與藝術交會。

台灣設計展將在10月10日至10月26日於彰化登場。今年策展主題為「彰化行」，將彰化比喻為運籌帷幄的企業，彰化、鹿港及彰南等3大展區跨越彰化市、鹿港鎮、田尾鄉及田中鎮，且有15個主題分行，包括「田尾行」展現台灣原生植物島嶼群像、「平安行」探討百年香火和信仰精神。

大葉大學今天透過新聞稿表示，設計學系副主任賴建源獲邀創作裝置藝術作品「光之智慧」，他以彰化聞名的自行車產業為發想，運用自行車輪胎、枝幹、燈光等多重元素結合成一棵自行車樹，象徵人生中的道路選擇與啟蒙光芒，傳遞知識與創新力量。

賴建源說，作品整體造型融合自然與工業之美，呼應學校綠色設計與永續創新教學理念，更是對地方產業、環境永續與文化的回應。

