快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

狗狗失明沒反應？獸醫檢查曝「超荒謬真相」 收容所傻眼：單純不想鳥人

大葉大學光之智慧 融合自行車產業登台灣設計展

中央社／ 彰化19日電

2025台灣設計展將於10月10日展開，大葉大學獲邀以彰化自行車產業為靈感，創作「光之智慧」裝置藝術作品，放置於八卦山天空步道7號入口，展現在地產業與藝術交會。

台灣設計展將在10月10日至10月26日於彰化登場。今年策展主題為「彰化行」，將彰化比喻為運籌帷幄的企業，彰化、鹿港及彰南等3大展區跨越彰化市、鹿港鎮、田尾鄉及田中鎮，且有15個主題分行，包括「田尾行」展現台灣原生植物島嶼群像、「平安行」探討百年香火和信仰精神。

大葉大學今天透過新聞稿表示，設計學系副主任賴建源獲邀創作裝置藝術作品「光之智慧」，他以彰化聞名的自行車產業為發想，運用自行車輪胎、枝幹、燈光等多重元素結合成一棵自行車樹，象徵人生中的道路選擇與啟蒙光芒，傳遞知識與創新力量。

賴建源說，作品整體造型融合自然與工業之美，呼應學校綠色設計與永續創新教學理念，更是對地方產業、環境永續與文化的回應。

彰化 自行車

延伸閱讀

台灣設計展10月登場 彰縣美術館武德殿將休館佈展

南瑤宮百年結構修復將完工 9鄉鎮遶境壓軸藝閣車將拋送「馬桶」

嘉義縣市共同生活圈U-Bike租用冷熱兩樣情 縣市府拚串聯低碳交通

獨／豬價漲不停！彰化90年老店「阿泉爌肉飯」撐不住 宣布10月起漲5元

相關新聞

中原大學社會責任成果豐富 師生專業回應社會需求

中原大學創校70周年舉辦「永續無限城」大學社會責任（USR）論壇與成果展，前天邀請多位企業人力資源、永續工程高階主管分享...

陽明交大攜台灣微軟、群聯電子 助畢業4年內新鮮人回流學AI

國立陽明交通大學攜手台灣微軟、群聯電子等企業，並配合經濟部「AI新秀計畫」，針對畢業四年內、於111至114年學度畢業的...

明志科大環境永續論壇 聚焦河川永續

新北市明志科技大學今天（18日）舉辦一場USR環境永續論壇，聚焦在河川、海洋廢棄物調查，以及海洋生態行動與流河環境教育，...

戴爾、輝達助攻東海 打造節能AI PC教室「省電一半」

東海大學凝聚歷屆校友的支持，並結合戴爾科技集團（Dell）與輝達NVIDIA的專業協助，成功建置節能的AI PC教室，省...

暨大與印尼BIU簽合作備忘 深化台印高等教育鏈結

國立暨南國際大學今天表示，學校已與印尼賓納因沙尼大學簽署合作備忘錄，未來兩校合作內容包括學生交換、師資互訪及共同學術研究...

日本東北大學訪北科大 盼推雙聯學制、優華語計畫

日本東北大學校長冨永悌二、副校長今村文彥等人日前到國立台北科技大學參訪。北科大校長王錫福指出，近三年來，北科大已選送4位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。