中原大學社會責任成果豐富 師生專業回應社會需求

中原大學創校70周年舉辦「永續無限城」大學社會責任（USR）論壇與成果展，前天邀請多位企業人力資源、永續工程高階主管分享青年投入地方創生翻轉城鄉的經驗、永續綠領人才培育，及中原師生專業投入社會實踐的成果。

聯合線上總經理官振萱指出，今年是她第6次參加USR論壇，親眼見證中原大學在USR計畫與全人教育上的深耕成果。從早期的「雙連梨」與「桃園埤圳」，到近年推動馬來西亞水文化與竹構實作、偏鄉小農網路行銷、綠建築社區共創等創新專案，師生皆以專業回應社會需求，展現教育的真實力。

她提醒，AI時代雖帶來衝擊，但無法取代真實行動與投入，並勉勵同學善用中原資源，把握機會參與社會、貢獻未來。

中原大學副校長吳宗遠表示，大學2009年起大學肩負和推動社會責任，在AI快速發展的今天，更突顯教育不可取代的核心價值，在於社會公益與永續實踐。他回顧中原自服務學習階段即深耕USR，20餘年來師生將專業知識應用於公益服務，讓教育真正落實於行動，並獲今年遠見雜誌USR大學社會責任獎首獎，過去也獲多個獎項，展現大學教育推動地方共榮的重要力量。

校方在系列活動也表揚年度USR特優教師，包括商設系老師施昌甫結合在地需求，開發文創商品並推動學生創業，透過文化轉譯與產業活化促進地方共榮；師培中心老師楊慶麟致力於全人教育與弱勢關懷，藉由陪伴與教學提升受服務者的幸福感，室設系老師黃慶輝帶領學生參與社區改造，培育具設計力與社會責任感的人才。

