陽明交大攜台灣微軟、群聯電子 助畢業4年內新鮮人回流學AI

國立陽明交通大學攜手台灣微軟、群聯電子等企業，並配合經濟部「AI新秀計畫」，針對畢業四年內、於111至114年學度畢業的社會新鮮人，開設AI培訓課程。

陽明交大表示，該計畫由經濟部支持，學校結合台灣微軟的雲端能量與群聯電子的地端技術一起開設課程，回應產業對AI即戰力人才的迫切需求。依照培訓計畫，學生修畢320小時的專業培訓以及300小時的實作專案後，可進入群聯電子實習四個月，最後可免費參與微軟AI－900國際認證以及群聯系統架構師認證。

陽明交大人工智慧專責辦公室主任曾建超教授表示，學校希望讓沒有任何AI背景的新鮮人，能夠系統性理解AI從基礎到應用的完整脈絡，並落實到真實企業案例。

陽明交大校長林奇宏則強調，此不只是教育專案，也是國家AI戰略的一環，期盼藉由跨界合作，讓青年學子能快速成長為支撐台灣AI產業的新力量。

台灣微軟總經理卞志祥指出，透過AI-900認證，學生將直接對接國際標準，縮短產學落差。群聯電子執行長潘健成談到，此次將獨家專利邊緣AI方案 aiDAPTIV+ 導入校園，讓學生能在真實環境中實作AI系統。

陽明交大近年積極推廣開放式環型大學（Open Loop University）理念，提倡大學成為終身學習的夥伴。包含開放給非理工背景人士的電子與光子學士後專班，以及本次AI人才培訓計畫，均期望推廣終身學習概念也豐富國家人才庫。

