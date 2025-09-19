快訊

陽明交大攜台灣微軟、群聯電子 助畢業4年內新鮮人回流學AI

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立陽明交通大學攜手企業，針對畢業四年內、於111至114年學度畢業的社會新鮮人，開設AI培訓課程。圖／陽明交大提供
國立陽明交通大學攜手企業，針對畢業四年內、於111至114年學度畢業的社會新鮮人，開設AI培訓課程。圖／陽明交大提供

國立陽明交通大學攜手台灣微軟、群聯電子等企業，並配合經濟部「AI新秀計畫」，針對畢業四年內、於111至114年學度畢業的社會新鮮人，開設AI培訓課程。

陽明交大表示，該計畫由經濟部支持，學校結合台灣微軟的雲端能量與群聯電子的地端技術一起開設課程，回應產業對AI即戰力人才的迫切需求。依照培訓計畫，學生修畢320小時的專業培訓以及300小時的實作專案後，可進入群聯電子實習四個月，最後可免費參與微軟AI－900國際認證以及群聯系統架構師認證。

陽明交大人工智慧專責辦公室主任曾建超教授表示，學校希望讓沒有任何AI背景的新鮮人，能夠系統性理解AI從基礎到應用的完整脈絡，並落實到真實企業案例。

陽明交大校長林奇宏則強調，此不只是教育專案，也是國家AI戰略的一環，期盼藉由跨界合作，讓青年學子能快速成長為支撐台灣AI產業的新力量。

台灣微軟總經理卞志祥指出，透過AI-900認證，學生將直接對接國際標準，縮短產學落差。群聯電子執行長潘健成談到，此次將獨家專利邊緣AI方案 aiDAPTIV+ 導入校園，讓學生能在真實環境中實作AI系統。

陽明交大近年積極推廣開放式環型大學（Open Loop University）理念，提倡大學成為終身學習的夥伴。包含開放給非理工背景人士的電子與光子學士後專班，以及本次AI人才培訓計畫，均期望推廣終身學習概念也豐富國家人才庫。

新鮮人 陽明交大

相關新聞

明志科大環境永續論壇 聚焦河川永續

新北市明志科技大學今天（18日）舉辦一場USR環境永續論壇，聚焦在河川、海洋廢棄物調查，以及海洋生態行動與流河環境教育，...

戴爾、輝達助攻東海 打造節能AI PC教室「省電一半」

東海大學凝聚歷屆校友的支持，並結合戴爾科技集團（Dell）與輝達NVIDIA的專業協助，成功建置節能的AI PC教室，省...

暨大與印尼BIU簽合作備忘 深化台印高等教育鏈結

國立暨南國際大學今天表示，學校已與印尼賓納因沙尼大學簽署合作備忘錄，未來兩校合作內容包括學生交換、師資互訪及共同學術研究...

日本東北大學訪北科大 盼推雙聯學制、優華語計畫

日本東北大學校長冨永悌二、副校長今村文彥等人日前到國立台北科技大學參訪。北科大校長王錫福指出，近三年來，北科大已選送4位...

智慧基地、蜂動共學網獲肯定 東海大學奪2025永續行動獎雙金

東海大學在「2025第五屆台灣永續行動獎」中奪2項金級獎，透過智慧基地建構可擴散的永續場域，以及全國首創結合社會實踐的人...

