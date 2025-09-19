快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

世新推微短劇製作系列課程 暑假完成直屏50集拍攝

中央社／ 台北19日電

世新大學推出的「微短劇製作系列」課程，讓學生在一學期內體驗影視製作完整流程，並結合業界資源，在暑假完成直屏微短劇「再不拍就來不及了！」的拍攝，預計剪成50集上線。

微短劇指每集僅幾分鐘、多集情節連續的短片，常以直屏拍攝，方便以手機隨時觀看，近來在網路平台蔚為風潮。

世新大學今天發布新聞稿指出，上學期推出的「微短劇製作系列」課程，以3門核心課程串聯，透過專業編劇團隊的指導，將原創構思打磨成作品。

暑期完成拍攝的微短劇「再不拍就來不及了！」以校園生活為背景，聚焦「世鑫獎」創作競賽過程中的衝突，以及2男追1女的情感糾葛。這部微短劇預計於今年底正式上線，目前規劃50集，採用直屏形式，透過每集僅2分鐘的精準敘事，快速吸引觀眾目光，劇情層層遞進，讓人欲罷不能。

此次製作由系列課程教師詹家維擔任製作人，學生來自不同學系，在編劇、美術、服裝造型等領域展現卓越創意與專業能力。詹家維提到，課程導入好萊塢業界評審機制「綠燈委員會（Greenlight）」系統化影視製作流程，讓學生在學期間完成從劇本開發到拍攝計劃，並理解短篇與長篇影視作品的差異。

不少學生在課程結束後進入產學合作單位「好咖文創」實習，參與影視項目或協助接案，根據任務內容獲得獎金。

新聞系四年級學生林曦擔任助導場記，她表示，課程讓學生跨領域學習，並在實戰環境中深刻認識到每一堂課的價值。對於能在學生時期參與如此大型的製作，直呼是難得的探索機會，也讓她發掘自己對編劇與「講故事」的熱情。

林曦也提到，製作人詹家維及「好咖文創」團隊為拍攝營造了歡樂愉快的氛圍，與她過去聽聞的片場緊張文化截然不同，很感激能在世新遇到這樣的團隊。

微短劇由2名導演共同執導，分別是娛樂內容創作團隊「這群人TGOP」成員石頭張佑維與知名演員邱昊奇（邱孝尊）。幕前演員包括曾出演大愛劇「我們六個」的世新校友涂善存、短影音「大學世家」的公廣系校友張兆葳，以及經由海選脫穎而出的新聞系學生梁怡茹。

團隊 影視 世新大學

延伸閱讀

台中警取締暑期學子無照騎車 3月抓破500件比暑假前減一成

台中警暑假靜城抓非法改裝車 兩個月取締破千輛

古裝男神賣奶茶變首富！5千字看透前世今生廢材逆襲

「1天20小時」…清華女博士破圈拍短劇 還說能緩解焦慮

相關新聞

明志科大環境永續論壇 聚焦河川永續

新北市明志科技大學今天（18日）舉辦一場USR環境永續論壇，聚焦在河川、海洋廢棄物調查，以及海洋生態行動與流河環境教育，...

陽明交大攜台灣微軟、群聯電子 助畢業4年內新鮮人回流學AI

國立陽明交通大學攜手台灣微軟、群聯電子等企業，並配合經濟部「AI新秀計畫」，針對畢業四年內、於111至114年學度畢業的...

戴爾、輝達助攻東海 打造節能AI PC教室「省電一半」

東海大學凝聚歷屆校友的支持，並結合戴爾科技集團（Dell）與輝達NVIDIA的專業協助，成功建置節能的AI PC教室，省...

暨大與印尼BIU簽合作備忘 深化台印高等教育鏈結

國立暨南國際大學今天表示，學校已與印尼賓納因沙尼大學簽署合作備忘錄，未來兩校合作內容包括學生交換、師資互訪及共同學術研究...

日本東北大學訪北科大 盼推雙聯學制、優華語計畫

日本東北大學校長冨永悌二、副校長今村文彥等人日前到國立台北科技大學參訪。北科大校長王錫福指出，近三年來，北科大已選送4位...

智慧基地、蜂動共學網獲肯定 東海大學奪2025永續行動獎雙金

東海大學在「2025第五屆台灣永續行動獎」中奪2項金級獎，透過智慧基地建構可擴散的永續場域，以及全國首創結合社會實踐的人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。