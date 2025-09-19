世新推微短劇製作系列課程 暑假完成直屏50集拍攝

世新大學推出的「微短劇製作系列」課程，讓學生在一學期內體驗影視製作完整流程，並結合業界資源，在暑假完成直屏微短劇「再不拍就來不及了！」的拍攝，預計剪成50集上線。

微短劇指每集僅幾分鐘、多集情節連續的短片，常以直屏拍攝，方便以手機隨時觀看，近來在網路平台蔚為風潮。

世新大學今天發布新聞稿指出，上學期推出的「微短劇製作系列」課程，以3門核心課程串聯，透過專業編劇團隊的指導，將原創構思打磨成作品。

暑期完成拍攝的微短劇「再不拍就來不及了！」以校園生活為背景，聚焦「世鑫獎」創作競賽過程中的衝突，以及2男追1女的情感糾葛。這部微短劇預計於今年底正式上線，目前規劃50集，採用直屏形式，透過每集僅2分鐘的精準敘事，快速吸引觀眾目光，劇情層層遞進，讓人欲罷不能。

此次製作由系列課程教師詹家維擔任製作人，學生來自不同學系，在編劇、美術、服裝造型等領域展現卓越創意與專業能力。詹家維提到，課程導入好萊塢業界評審機制「綠燈委員會（Greenlight）」系統化影視製作流程，讓學生在學期間完成從劇本開發到拍攝計劃，並理解短篇與長篇影視作品的差異。

不少學生在課程結束後進入產學合作單位「好咖文創」實習，參與影視項目或協助接案，根據任務內容獲得獎金。

新聞系四年級學生林曦擔任助導場記，她表示，課程讓學生跨領域學習，並在實戰環境中深刻認識到每一堂課的價值。對於能在學生時期參與如此大型的製作，直呼是難得的探索機會，也讓她發掘自己對編劇與「講故事」的熱情。

林曦也提到，製作人詹家維及「好咖文創」團隊為拍攝營造了歡樂愉快的氛圍，與她過去聽聞的片場緊張文化截然不同，很感激能在世新遇到這樣的團隊。

微短劇由2名導演共同執導，分別是娛樂內容創作團隊「這群人TGOP」成員石頭張佑維與知名演員邱昊奇（邱孝尊）。幕前演員包括曾出演大愛劇「我們六個」的世新校友涂善存、短影音「大學世家」的公廣系校友張兆葳，以及經由海選脫穎而出的新聞系學生梁怡茹。

