戴爾、輝達助攻東海 打造節能AI PC教室「省電一半」

東海大學凝聚歷屆校友的支持，並結合戴爾科技集團（Dell）與輝達NVIDIA的專業協助，成功建置節能的AI PC教室，省電高達50%，AI PC教室暨M025教室今啟用。東海也打造出全台比照上市企業專業水準的工作站。

東海AI PC教室捐款建置計畫，在短短兩周內募得650萬元，全數經費打造配備65台Dell Pro Max Tower T2 AI工作站，搭載Core Ultra 9 285K處理器、64GB記憶體與NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU，性能位居市場頂尖。同時導入僅需360W電力即可運行的Dell Pro Tower Plus工作站，只要一般AI PC的電力需求，兼顧強大算力與低耗能設計。

東海大學校長張國恩表示，「AI PC教室的啟用，不僅是硬體升級，更象徵著東海在數位轉型與AI教育的實踐力。」他說，近年來東海在英國泰晤士高等教育世界大學影響力排名中，已連續兩年榮登全台私校第一，並在QS世界大學排名持續進步，校友與產業的支持正是驅動學校不斷邁向卓越的重要動能。

台中市副市長鄭照新說，未來科技的發展需要產官學的合作，市府和東海正在積極致力AI和永續的推動，這次節能AI PC節能教室的誕生，朝打造比擬產業的專業工作平台邁進，將成為中部最大亮點，值得肯定。

東海大學全國校友總會長葉世宗強調，「這間節能AI PC教室母校70周年的珍貴獻禮，在發動募款後，即刻獲得北、中、南校友會的全力支持，新竹校友會更在一天內捐出200萬，短短不到一個月就達成募款650萬的目標。」

東海大學圖書暨資訊處圖資長楊朝棟說，早在2017年，東海便攜手戴爾建置全台首間3D電腦教室，為設計學院與創意學院提供高階建模與渲染能力，當時即是學界創舉。此次再度合作，兩間AI PC教室不僅能支援AI影片剪輯、圖像生成、語音識別與本地端大語言模型運算，更兼具機密性與未來擴充性。

戴爾科技集團總經理廖仁祥說，這批AI PC教室工作站設計獨具特色，兼具CPU+NPU並搭載輝達NVIDIA GPU，不僅符合教育端需求，更在耗能與效能間找到完美平衡。 東海大學今在圖書資訊處舉辦「AI PC教室暨M025教室啟用儀式」。圖／東海大學提供

