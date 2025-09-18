暨大與印尼BIU簽合作備忘 深化台印高等教育鏈結

快訊

中央社／ 南投18日電

國立暨南國際大學今天表示，學校已與印尼賓納因沙尼大學簽署合作備忘錄，未來兩校合作內容包括學生交換、師資互訪及共同學術研究，深化台印在高等教育領域實質鏈結。

國立暨南國際大學今天發布新聞稿，說明暨南大學日前正式與印尼賓納因沙尼大學（Bina InsaniUniversity, BIU）簽署合作備忘錄（MOU），出席簽署儀式的有暨南大學校長武東星及印尼賓納因沙尼大學校長印德拉穆伊斯（Indra Muis）。

武東星表示，印尼來台留學學生人數逐年攀升，已成為台灣高教重要國際合作夥伴，期待透過與印尼賓納因沙尼大學的合作，將雙方在數位與AI媒體應用等領域的優勢結合，共同打造涵蓋科技、商業、文化與教育的交流平台，為青年學子提供更寬廣發展空間。

印德拉穆伊斯則透過翻譯轉述指出，與台灣高等學府的合作，是學校走向國際化關鍵一步，深信這項合作能為兩校帶來互惠互利，也為印尼學生來台深造創造更多寶貴機會。

暨南大學表示，雙方將以此為新起點，持續推動更深層次學術與人才交流，共同為台印兩地教育發展與國際化進程貢獻力量；相信在兩校共同努力下，這份跨國界友誼將結出豐碩成果。

印尼 高教 青年

