快訊

行政院明拍板生育補助每人10萬「雙胞胎領雙倍」 明年元旦上路

供電警戒橘燈亮了！電廠爆炸、故障接連來 備轉容量率剩4.3%

高教國際交流成果 台生赴美奧勒岡州4大學減免學費

中央社／ 高雄17日電

高雄市政府推動城市外交，攜手高雄在地大學共促高等教育國際交流，文藻外語大學今天拜會高雄市政府，分享最新交流成果表示，未來所有台灣學生赴美奧勒岡州4所大學就讀，將可獲學費減免。

文藻外語大學去年在高雄市長陳其邁見證下，與美國奧勒岡州4所大學簽署姊妹校合作備忘錄；今年8月，校長莊慧玲率團回訪奧勒岡州，與4所姊妹校校長對談交流，達成多項交流及合作共識。

文藻外語大學副校長林耀堂等人今天拜會高雄市政府，與市府分享最新交流進度，包括未來所有台灣學生赴美奧勒岡州4所大學就讀，將可獲學費減免，對於有意赴美的學生更為友善。

市府行政暨國際處說明，由奧勒岡州眾議員伊凡斯（Paul Evans）推動並通過一項法案，讓台灣學生可依規定以「州內學生學費（in-state tuition）」身分，就讀東奧勒岡大學（Eastern Oregon University）、奧勒岡理工大學（Oregon Institute of Technology）、南奧勒岡大學（Southern Oregon University）及西奧勒岡大學（Western Oregon University），因此可獲學費減免，鼓勵台灣青年赴美求學。

市府秘書長郭添貴表示，文藻與奧勒岡4校熱絡交流，不僅為高雄青年創造多元國際交流機會，也象徵高雄與奧勒岡州的深厚情誼。未來將結合文藻在語言與國際教育的專長，進一步拓展高教合作契機。

林耀堂表示，未來將與市府及企業合作，提供外籍生在高雄的實習與就業媒合，引導優秀國際人才留在高雄發展，厚植城市國際人才能量。

行政暨國際處長張硯卿表示，文藻是市府推動城市外交的長期夥伴，多場大型城市活動，文藻都派出師生與志工參與，更以多語導覽、國際訪賓接待、協助口筆譯、參與國際學伴計畫等方式協助城市外交，期待未來繼續攜手合作。

外交 青年

延伸閱讀

黃仁勳：英國正打造AI產業革命「黃金比例生態」 輝達啟動AI工廠投資

最硬核軍訓課 塔里木大學帶8400新生行軍10天穿越沙漠

控政府有意打壓學術自由 加州大學工會和師生提告

輔仁高中生勇奪美國發明金牌 中醫藥創新敷料獲美國大學學分認證

相關新聞

日本東北大學訪北科大 盼推雙聯學制、優華語計畫

日本東北大學校長冨永悌二、副校長今村文彥等人日前到國立台北科技大學參訪。北科大校長王錫福指出，近三年來，北科大已選送4位...

智慧基地、蜂動共學網獲肯定 東海大學奪2025永續行動獎雙金

東海大學在「2025第五屆台灣永續行動獎」中奪2項金級獎，透過智慧基地建構可擴散的永續場域，以及全國首創結合社會實踐的人...

中央大學建立PM2.5成分時空模型 有助空汙治理與公衛健康

國立中央大學太空及遙測研究中心教授林唐煌與國立台灣大學公共衛生學院教授吳章甫，與國內多所大學和研究機構合作，獲得國科會和...

嘉市府攜手嘉大啟動雙語食農教育 3年巡迴嘉市20所小學

嘉義市教育處與嘉義大學攜手推廣雙語食農教育，由行銷與觀光管理學系教授蕭至惠以「幸福嘉義米」等議題，製作因應小學低、中、高...

輔仁高中生勇奪美國發明金牌 中醫藥創新敷料獲美國大學學分認證

在中醫藥科技不斷進步、教育合作日益深化的背景下，嘉義市天主教私立輔仁中學高三學生陳緯宸代表台灣，日前參加美國AII達文西...

遲了68年的畢業證書！92歲白恐受難者趙清淵成淡大學生名譽回復首例

今年92歲的趙清淵，24歲就讀淡水英專(淡江大學前身)時，因參與黨外人士選舉活動、閱讀社會主義理論書籍，被政府「點名作記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。