高教國際交流成果 台生赴美奧勒岡州4大學減免學費

高雄市政府推動城市外交，攜手高雄在地大學共促高等教育國際交流，文藻外語大學今天拜會高雄市政府，分享最新交流成果表示，未來所有台灣學生赴美奧勒岡州4所大學就讀，將可獲學費減免。

文藻外語大學去年在高雄市長陳其邁見證下，與美國奧勒岡州4所大學簽署姊妹校合作備忘錄；今年8月，校長莊慧玲率團回訪奧勒岡州，與4所姊妹校校長對談交流，達成多項交流及合作共識。

文藻外語大學副校長林耀堂等人今天拜會高雄市政府，與市府分享最新交流進度，包括未來所有台灣學生赴美奧勒岡州4所大學就讀，將可獲學費減免，對於有意赴美的學生更為友善。

市府行政暨國際處說明，由奧勒岡州眾議員伊凡斯（Paul Evans）推動並通過一項法案，讓台灣學生可依規定以「州內學生學費（in-state tuition）」身分，就讀東奧勒岡大學（Eastern Oregon University）、奧勒岡理工大學（Oregon Institute of Technology）、南奧勒岡大學（Southern Oregon University）及西奧勒岡大學（Western Oregon University），因此可獲學費減免，鼓勵台灣青年赴美求學。

市府秘書長郭添貴表示，文藻與奧勒岡4校熱絡交流，不僅為高雄青年創造多元國際交流機會，也象徵高雄與奧勒岡州的深厚情誼。未來將結合文藻在語言與國際教育的專長，進一步拓展高教合作契機。

林耀堂表示，未來將與市府及企業合作，提供外籍生在高雄的實習與就業媒合，引導優秀國際人才留在高雄發展，厚植城市國際人才能量。

行政暨國際處長張硯卿表示，文藻是市府推動城市外交的長期夥伴，多場大型城市活動，文藻都派出師生與志工參與，更以多語導覽、國際訪賓接待、協助口筆譯、參與國際學伴計畫等方式協助城市外交，期待未來繼續攜手合作。

