日本東北大學訪北科大 盼推雙聯學制、優華語計畫

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
日本東北大學校長冨永悌代表團，參觀北科大市定古蹟紅樓。圖／北科大提供
日本東北大學校長冨永悌二、副校長今村文彥等人日前到國立台北科技大學參訪。北科大校長王錫福指出，近三年來，北科大已選送4位交換學生前往東北大學，希望進一步推動學生互訪、雙聯學制及優華語計畫等多元交流。

王錫福表示，東北大學為北科大第一所締結校級合作關係的日本帝國大學。自2012年起，雙方交流從訪問互動、院級合作逐步拓展至校級合作，在自然科學、工程與科技、生醫等領域，已共同推動12項聯合研究計畫，並已合作發表24篇國際期刊論文。

此外，王錫福也說，兩校迄今已合作舉辦七屆雙邊國際研討會，即使在疫情期間亦以線上形式持續進行。今年11月，第八屆雙邊國際研討會將於北科大登場，展現雙方合作關係。

冨永悌二表示，兩校曾共同培育多位傑出人士，包括已故中研院院士、東北大學多元物質科學研究所特聘教授蔡安邦，曾獲日本政府「紫授勳章」，以及榮獲「旭日中綬章」的台灣核能研究專家謝牧謙，都是東北大學與北科大共同孕育的卓越代表。東北大學近年已成立台灣校友會，希望新世代校友也能延續並深化合作連結。

科學 日本 北科大

