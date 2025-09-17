智慧基地、蜂動共學網獲肯定 東海大學奪2025永續行動獎雙金

東海大學在「2025第五屆台灣永續行動獎」中奪2項金級獎，透過智慧基地建構可擴散的永續場域，以及全國首創結合社會實踐的人才培育計畫，展現在永續發展的行動力。校長張國恩表示，東海作為一所具使命感的大學，將持續落實願景為具體方案。

頒獎典禮由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，於台北世貿一館與亞太永續博覽會開幕式共同舉行。東海大學憑藉2項符合聯合國SDGs的計畫脫穎而出，包括對應SDG13「氣候行動」與SDG15「陸域生態」的「實現集體智慧人才基地」以及「蜂動永續 生態共學網」，最終雙雙獲得金級獎肯定。

「實現集體智慧人才基地」由副校長暨永續長張嘉修主導，以東海碳中和園區的淨零示範A區為核心，結合「魚、菌、藻、菜」四大循環模組，導入火星基地極端環境教學，整合智慧水產、水耕、微生物循環與高效固碳，打造模組化且可擴散的校園永續場域，每年開設22門以上課程、培育約1800名師生。

校方指出，園區已透過AIoT量化精準數據，包含水耕蔬菜年產量,000公斤、微藻吸碳450公斤，以及水循環利用率達70%。此外，該技術已成功轉移至4所學校與機構，成為大學社會責任（USR）與政策採納的典範案例。張嘉修表示，這不僅是教育創新的成果，更是推動校園與社會共生永續的重要一步。

另一項獲獎計畫「蜂動永續 生態共學網」，由東海大學勞作教育長卓逸民推動，結合校園超過八成綠地覆蓋率，打造與大肚山藍綠帶的生態平衡，設置實習養蜂場，開設蜂學、攀樹及樹冠生物學課程，串聯教學、創業與實作，推動生態及食農教育。

校方表示，該計畫支援全校26學分課程，橫跨生科、電機、企管與通識等領域，去年協助約50名學生完成專業課程或取得證照，蜂學與攀樹體驗人次突破8000人。卓逸民表示，東海養蜂場與森林樹冠層已成為深化永續教育、跨領域研究及產學合作的重要基地。 「蜂動永續生態共學往」的攀樹體驗與樹冠生物學課程。圖／東海大學提供 東海大學勞教長卓逸民開設全國首創結合社會實踐之永續人才培育課程，包含實習養蜂場、蜂學課程體驗。圖／東海大學提供

