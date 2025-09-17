嘉市府攜手嘉大啟動雙語食農教育 3年巡迴嘉市20所小學

嘉義市教育處與嘉義大學攜手推廣雙語食農教育，由行銷與觀光管理學系教授蕭至惠以「幸福嘉義米」等議題，製作因應小學低、中、高年級影片搭配教學道具，偕同嘉大行銷研究所、行銷與觀光管理學系及企業管理學系學生組成食農教育推廣團隊，預計3年時間，巡迴嘉義市20所國小進行雙語食農教育推廣。

嘉大整合農學院、理工學院、人文藝術學院及管理學院師資組成跨領域社群，每名師長貢獻所長，在嘉大高教深耕計畫A主軸創新教學精進補助及C主軸經費挹注下，自2019年起跨域合作，每年至少出版1本雙語兒童食農教育繪本，繪本內容涵蓋芝麻、藜麥、甘薯蟻象、荔枝椿象、蔬果、旱稻、鳳梨、吸果夜蛾等相關知識，透過嘉大吉祥物－嘉寶為故事情節中的主角，來闡述農業的相關知識，系列繪本推出後頗受好評。

此次雙語食農教育首發活動與興嘉、蘭潭及林森國小合作，本月17日在興嘉國小舉行開幕式。興嘉國小學生官語婕及張嘉心以相聲方式簡介活動主旨及學校在食農教育的亮眼表現。嘉大雙語食農教育推廣團隊介紹幸福嘉義米的特色與各種米料理，使得現場學生增長不少米知識。

嘉大副校長陳瑞祥表示，百年嘉大在農業及教育等領域持續深耕、創新，目前已累積相當豐碩的成果。農業部2022年5月公布「食農教育法」之前，嘉大師生早已透過各種推廣方式宣導正確的食農教育概念，落實在地大學的社會責任。

市府教育處科長王得鑑表示，嘉義市透過國小營養午餐每個月搭配四餐幸福嘉義米的方式，引導學童建立對在地食材的識別，進而建立對嘉義市物產的認同感，這是嘉義市食農教育推動的重要成果之一。 嘉義市府與嘉義大學攜手推廣雙語食農教育同時宣導節水稻米與環境永續。圖／嘉義大學提供 嘉義市府與嘉義大學攜手雙語食農教育推廣計畫大合照。圖／嘉義大學提供 嘉義市府與嘉義大學攜手雙語食農教育，興嘉國小學童傳遞酪梨參與機智問答。圖／嘉義大學提供

