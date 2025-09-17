快訊

繼光香香雞買1送1、三商「檸檬炸雞3塊100」！還有韓粉玫瑰拉麵上桌

勞勃瑞福最後身影曝光！過世前半年驚喜客串「暌違6年演出成絕響」

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

聽新聞
0:00 / 0:00

輔仁高中生勇奪美國發明金牌 中醫藥創新敷料獲美國大學學分認證

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市天主教私立輔仁中學高三學生陳緯宸代表台灣，日前參加美國AII達文西國際發明展，憑藉創新作品「魚腥草外泌體水凝膠敷料」榮獲金牌獎，更獲得美國南猶他州立大學1學分課程認證。圖／輔仁中學提供
嘉義市天主教私立輔仁中學高三學生陳緯宸代表台灣，日前參加美國AII達文西國際發明展，憑藉創新作品「魚腥草外泌體水凝膠敷料」榮獲金牌獎，更獲得美國南猶他州立大學1學分課程認證。圖／輔仁中學提供

中醫藥科技不斷進步、教育合作日益深化的背景下，嘉義市天主教私立輔仁中學高三學生陳緯宸代表台灣，日前參加美國AII達文西國際發明展，憑藉創新作品「魚腥草外泌體水凝膠敷料」榮獲金牌獎，更獲得美國南猶他州立大學1學分課程認證。這不僅展現學生研發實力，更象徵台灣高中生的創新成果已獲得美國高等教育體系正式肯定。

這項研發成果由陳緯宸在國立嘉義大學生化科技學系教師張心怡指導下完成。產品以台灣常見藥用植物魚腥草為核心，運用超音波輔助技術萃取外泌體，並與玻尿酸、HPMC高分子材料結合，開發出具備藥物緩釋與良好成膜性的水凝膠敷料。使用時可直接塗抹於肌膚，形成柔軟保護膜，特別適合敏感肌與痘痘肌族群。配方不含塑膠、酒精與刺激成分，兼具天然、安全、環保等優勢，有望突破傳統痘痘貼侷限，響應聯合國永續發展目標（SDG）。

參展不僅獲得金牌肯定，產品已提出台灣發明專利申請，展現高度商品化潛力，預計未來將導入醫美、居家護理與臨床照護等領域，朝向次世代智慧型功能敷料市場發展。

成果的背後，來自嘉大長期深耕中醫藥產業實力。嘉大成立「大嘉義中醫藥產業聯盟」，整合育種、綠色萃取、智慧農業與臨床驗證等資源，並設有教育部核准的「中西醫藥科學碩士學位學程」，積極培育具傳統與現代生技整合能力的高端人才。張心怡帶領高中生研究、專利申請與國際參賽，體現中醫藥教育向下扎根、產學共創實踐精神。

陳緯宸成就不僅是個人榮耀，也代表輔仁中學與嘉義大學合作模式成功典範，透過跨校、跨領域與跨國界的教育創新，讓台灣高中生走上國際舞台，並取得具實質價值的學術認證。嘉義大學將持續強化中醫藥平台建設與國際鏈結，推動研發成果商品化，致力打造嘉義成為中草藥創新與青年育才的重鎮，讓傳統中醫藥成為現代科技創新的新起點。

嘉義市天主教私立輔仁中學高三學生陳緯宸代表台灣，日前參加美國AII達文西國際發明展，憑藉創新作品「魚腥草外泌體水凝膠敷料」榮獲金牌獎，更獲得美國南猶他州立大學1學分課程認證。圖／輔仁中學提供
嘉義市天主教私立輔仁中學高三學生陳緯宸代表台灣，日前參加美國AII達文西國際發明展，憑藉創新作品「魚腥草外泌體水凝膠敷料」榮獲金牌獎，更獲得美國南猶他州立大學1學分課程認證。圖／輔仁中學提供
嘉義市天主教私立輔仁中學高三學生陳緯宸代表台灣，日前參加美國AII達文西國際發明展，憑藉創新作品「魚腥草外泌體水凝膠敷料」榮獲金牌獎，更獲得美國南猶他州立大學1學分課程認證。圖／輔仁中學提供
嘉義市天主教私立輔仁中學高三學生陳緯宸代表台灣，日前參加美國AII達文西國際發明展，憑藉創新作品「魚腥草外泌體水凝膠敷料」榮獲金牌獎，更獲得美國南猶他州立大學1學分課程認證。圖／輔仁中學提供

中醫 醫藥 國立嘉義大學

延伸閱讀

TikTok不下架了？ 川普：周五與習近平確認協議內容

美方稱台灣政治地位未定？華府學者：美國以前沒明說

美「台風」導彈首次部署日本 中國要求「盡快撤走」

美中即將達成協議 TikTok禁令再延期至12月

相關新聞

碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸

就學時期，學生往往會遇到各種不同教學風格的老師，但在研究所階段，指導教授的影響更是關鍵，甚至可能左右能...

輔仁高中生勇奪美國發明金牌 中醫藥創新敷料獲美國大學學分認證

在中醫藥科技不斷進步、教育合作日益深化的背景下，嘉義市天主教私立輔仁中學高三學生陳緯宸代表台灣，日前參加美國AII達文西...

遲了68年的畢業證書！92歲白恐受難者趙清淵成淡大學生名譽回復首例

今年92歲的趙清淵，24歲就讀淡水英專(淡江大學前身)時，因參與黨外人士選舉活動、閱讀社會主義理論書籍，被政府「點名作記...

培育社工人才 衛福部加碼 7大學開設「學士後課程」

社會工作領域的需求日益增長，為充實專業人力以及培育人才，衛福部去年度起，補助國內大專校院開設「學士後社會工作多元培力專長...

女足案國科會追回台師大、中大補助 台師大祭多項改革措施

國立台灣師範大學女足隊日前發生不當抽血事件，國科會今公布處置結果，包括終止女足計畫補助、追回補助經費等措施。台師大回應，...

台師大女足抽血事件 國科會：陳忠慶、周台英停權5年及4年

國科會主委吳誠文、主秘林廣宏、副主委蘇振綱、人文處長黃俊儒、誠信辦公室主任汪庭安、綜規處長彭麗春下午在國科會舉行「台師大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。