輔仁高中生勇奪美國發明金牌 中醫藥創新敷料獲美國大學學分認證

在中醫藥科技不斷進步、教育合作日益深化的背景下，嘉義市天主教私立輔仁中學高三學生陳緯宸代表台灣，日前參加美國AII達文西國際發明展，憑藉創新作品「魚腥草外泌體水凝膠敷料」榮獲金牌獎，更獲得美國南猶他州立大學1學分課程認證。這不僅展現學生研發實力，更象徵台灣高中生的創新成果已獲得美國高等教育體系正式肯定。

這項研發成果由陳緯宸在國立嘉義大學生化科技學系教師張心怡指導下完成。產品以台灣常見藥用植物魚腥草為核心，運用超音波輔助技術萃取外泌體，並與玻尿酸、HPMC高分子材料結合，開發出具備藥物緩釋與良好成膜性的水凝膠敷料。使用時可直接塗抹於肌膚，形成柔軟保護膜，特別適合敏感肌與痘痘肌族群。配方不含塑膠、酒精與刺激成分，兼具天然、安全、環保等優勢，有望突破傳統痘痘貼侷限，響應聯合國永續發展目標（SDG）。

參展不僅獲得金牌肯定，產品已提出台灣發明專利申請，展現高度商品化潛力，預計未來將導入醫美、居家護理與臨床照護等領域，朝向次世代智慧型功能敷料市場發展。

成果的背後，來自嘉大長期深耕中醫藥產業實力。嘉大成立「大嘉義中醫藥產業聯盟」，整合育種、綠色萃取、智慧農業與臨床驗證等資源，並設有教育部核准的「中西醫藥科學碩士學位學程」，積極培育具傳統與現代生技整合能力的高端人才。張心怡帶領高中生研究、專利申請與國際參賽，體現中醫藥教育向下扎根、產學共創實踐精神。

陳緯宸成就不僅是個人榮耀,也代表輔仁中學與嘉義大學合作模式成功典範,透過跨校、跨領域與跨國界的教育創新,讓台灣高中生走上國際舞台,並取得具實質價值的學術認證。嘉義大學將持續強化中醫藥平台建設與國際鏈結,推動研發成果商品化,致力打造嘉義成為中草藥創新與青年育才的重鎮,讓傳統中醫藥成為現代科技創新的新起點。

