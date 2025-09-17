遲了68年的畢業證書！92歲白恐受難者趙清淵成淡大學生名譽回復首例

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
淡江大學榮譽畢業證書。圖／國家人權館提供
淡江大學榮譽畢業證書。圖／國家人權館提供

今年92歲的趙清淵，24歲就讀淡水英專(淡江大學前身)時，因參與黨外人士選舉活動、閱讀社會主義理論書籍，被政府「點名作記號」進而遭到逮捕，判處有期徒刑10年，當時他只差數個月即可領取畢業證書。16日淡江大學學生事務處生活輔導組組長虢恕仁代表淡江大學頒發榮譽畢業證書，並致贈一套文學院學士袍予趙前輩，以彌補其未能完成學業的遺憾。此一遲了近70年的畢業證書，是跨部會及與教育體系合作實踐轉型正義的重要成果。

國家人權館表示，人權館長期投入威權統治時期政治案件當事人、家屬及相關人士之文字及影像口述訪談。協助執行口述訪談計畫之社團法人台灣共生青年協會，得知趙清淵前輩對未能完成學業、僅差數個月即可取得畢業證書一事深感遺憾，遂協助家屬於教育部「具教職及學生身分政治受難者名譽回復處理專區」提出申請，在教育部與淡江大學多方協調、支持下，讓趙前輩在68年後能順利取得畢業證書。

趙清淵生於1933年，成長於高雄燕巢，1955年考取私立淡江英語專科學校三年制英語科，1957年4月被羈押時為三年級在學生，1958年遭判處有期徒刑10年，1967年4月刑滿開釋，2019年經促進轉型正義委員會公告撤銷判決處分。趙清淵在2024年接受人權館口述訪談時表示，他在就讀淡江英專期間，曾參與黨外人士選舉活動、閱讀社會主義理論書籍，因此被政府「點名作記號」進而遭到逮捕。

共生青年協會指出，本案為淡江大學首次受理補發榮譽畢業證書予政治受難者，然而「具教職及學生身分政治受難者名譽回復處理」機制對多數學校仍屬陌生，受難者或家屬亦缺乏自行申請的管道，期盼本次證書補發能成為各單位橫向連結、共同推動轉型正義的典範。

趙清淵前輩(左)接受淡江大學學生事務處生活輔導組虢恕仁組長(右)頒贈榮譽畢業證書。圖／國家人權館提供
趙清淵前輩(左)接受淡江大學學生事務處生活輔導組虢恕仁組長(右)頒贈榮譽畢業證書。圖／國家人權館提供

受難者 畢業證書 淡江大學

延伸閱讀

國產署用轉型正義拆台東蔣公銅像 饒慶鈴：低估台灣人民的智慧

前立委蔡啟芳年輕被關綠島獲轉型正義賠償48萬元 感嘆表達8個字

黑天鵝叼畢業證書後 中興大學新訓加碼人鵝相處術

懸案45年沒破！文化部公告「原林義雄宅邸」為首個具轉型正義意涵場址

相關新聞

碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸

就學時期，學生往往會遇到各種不同教學風格的老師，但在研究所階段，指導教授的影響更是關鍵，甚至可能左右能...

遲了68年的畢業證書！92歲白恐受難者趙清淵成淡大學生名譽回復首例

今年92歲的趙清淵，24歲就讀淡水英專(淡江大學前身)時，因參與黨外人士選舉活動、閱讀社會主義理論書籍，被政府「點名作記...

培育社工人才 衛福部加碼 7大學開設「學士後課程」

社會工作領域的需求日益增長，為充實專業人力以及培育人才，衛福部去年度起，補助國內大專校院開設「學士後社會工作多元培力專長...

女足案國科會追回台師大、中大補助 台師大祭多項改革措施

國立台灣師範大學女足隊日前發生不當抽血事件，國科會今公布處置結果，包括終止女足計畫補助、追回補助經費等措施。台師大回應，...

台師大女足抽血事件 國科會：陳忠慶、周台英停權5年及4年

國科會主委吳誠文、主秘林廣宏、副主委蘇振綱、人文處長黃俊儒、誠信辦公室主任汪庭安、綜規處長彭麗春下午在國科會舉行「台師大...

虎科大經營論壇首度移師海外 Netflix熱播影集故事主角講座風靡全場

Netflix熱播影集「瘋狂獨角獸」故事原型的泰國閃電達集團創辦人李發順，難得受邀分享創業經歷，風靡了兩百多名到場聆聽的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。