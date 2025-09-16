碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸

就學時期，學生往往會遇到各種不同教學風格的老師，但在研究所階段，指導教授的影響更是關鍵，甚至可能左右能否如期畢業。近日，就有Dcard網友以身邊同學案例分享，發文提醒學弟妹，研究所導師的選擇真的很重要。

原PO透露，他目前就讀某國立大學理工科研究所，周遭有幾位同學已經讀到碩五、碩六，卻還是無法畢業。他指出，這些同學並非不努力，甚至早已修完該有的學分，也有研究成果，但卻在論文審查、口試與簽名等環節被教授拖延，「學校雖然有修業年限規定，但教授如果不放人，學生根本毫無選擇，只能硬拖」。

原PO直言，這樣的情況不僅浪費寶貴時間，還造成嚴重的經濟與心理壓力，甚至打亂求職及人生規劃，身邊不少人因此陷入無奈。

貼文一出，引起許多過來人共鳴，「要念研究所，選對指導教授，真的非常重要！真的非常重要！真的非常重要！很重要所以說三遍…我去年就是不想再被卡一年多，選擇重回職場」、「碩五、碩六太扯了，這個根本就是在讀博士」、「我身邊是有人卡到，直接（選擇）重考」、「畢業快五年了，我就是那個被卡六年的，當初成績還是系所第一名，早就修完學分也有研究成果，害我出社會找工作被問到爆」。

還有網友提供建議，「換指導呢？雖然也是要看有沒有老師願意收，但研究有成果，換了基本上馬上就能畢業了」，但也有網友提醒，若最後決定更換指導教授，須特別注意相關學術倫理問題，「換指導然後同時換一個新題目，趕快把新題目做一做畢業，比較沒有其他爭議」。

