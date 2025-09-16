快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

獨／冷血弒親！勒斃妻子、岳母、3歲繼子還棄屍 三重男遭重判死刑

女足案國科會追回台師大、中大補助 台師大祭多項改革措施

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國科會主委吳誠文下午在國科會舉行「台師大女足抽血事件處置結果及強化管理機制」記者會，吳誠文說明國科會所訂定「研究人員學術倫理守則」的目的，期研究人員能尊守。記者黃義書／攝影
國科會主委吳誠文下午在國科會舉行「台師大女足抽血事件處置結果及強化管理機制」記者會，吳誠文說明國科會所訂定「研究人員學術倫理守則」的目的，期研究人員能尊守。記者黃義書／攝影

國立台灣師範大學女足隊日前發生不當抽血事件，國科會今公布處置結果，包括終止女足計畫補助、追回補助經費等措施。台師大回應，學校已提出調整「運動專長術科」課程、成立「運動員傷害防護與心理健康中心」等多項改革措施；中央大學僅表示，遵照國科會指示辦理。

國科會人文處處長黃俊儒表示，經調查委員會審議，台師大女足案處置結果包括終止補助「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」整合型計畫；追繳計畫補助經費，台師大246萬900元、中央大學80萬8800元 ；降低台師大1年管理費比率2%，約900萬元；陳、周2位教授停權5年及4年，停權期間不得申請及執行國科會各項補助及獎勵案件。

台師大回應，已啟動多項改革措施，包括舉辦研究參與者保護講座，針對運動競技系學生調整「運動專長術科」課程，並成立「運動員傷害防護與心理健康中心」，運休學院也與研究倫理中心舉辦教師專業知能研習，強化研究倫理和學生運動員保障機制。

台師大也說，會誠實面對問題，強化跨單位協作與監督，力求浴火重生與重建各界信任。事件所帶來的裂痕，也需要校內外共同以尊重與包容，理性與平和來修復。

台師大日前已舉辦「研究參與者保護宣導講座」。校長吳正己表示，研究倫理是大學追求卓越與維護社會信任的基石，學校將持續強化制度與教育訓練，包括「強化研究倫理教育訓練」、「加強研究倫理審查及查核」，以及「成立研究參與者保護辦公室」等，確保研究參與者的權益。

吳正己強調，研究的發展固然重要，但唯有在保障參與者安全、尊重其權益的前提下，研究成果才具有真正的價值。在過去這段時間，校方已著手檢討相關流程，並推動多項改善措施，例如成立 「研究參與者保護辦公室」，提供受試者更完善的保障與申訴管道。

另外，吳正己也指出，倫審會也修訂研究倫理審查標準作業程序，提高要求計畫主持人及研究人員研究倫理訓練時數；涉及檢體收集的研究，必須在知情同意書中清楚說明方式、頻率與數量；並建立定期實地查核機制，以確保研究品質。

運動 台師大 研究倫理

延伸閱讀

海大副校長冉繁華接國科會委託案 論文有學術倫理爭議 海大調查中

女足抽血案監院糾正教育部、台師大 校方：力求浴火重生

女足抽血案延燒處置不當 監察院糾正台師大

台師大抽血換學分案 女足前教練周台英涉詐欺70萬交保

相關新聞

培育社工人才 衛福部加碼 7大學開設「學士後課程」

社會工作領域的需求日益增長，為充實專業人力以及培育人才，衛福部去年度起，補助國內大專校院開設「學士後社會工作多元培力專長...

虎科大經營論壇首度移師海外 Netflix熱播影集故事主角講座風靡全場

Netflix熱播影集「瘋狂獨角獸」故事原型的泰國閃電達集團創辦人李發順，難得受邀分享創業經歷，風靡了兩百多名到場聆聽的...

女足案國科會追回台師大、中大補助 台師大祭多項改革措施

國立台灣師範大學女足隊日前發生不當抽血事件，國科會今公布處置結果，包括終止女足計畫補助、追回補助經費等措施。台師大回應，...

台師大女足抽血事件 國科會：陳忠慶、周台英停權5年及4年

國科會主委吳誠文、主秘林廣宏、副主委蘇振綱、人文處長黃俊儒、誠信辦公室主任汪庭安、綜規處長彭麗春下午在國科會舉行「台師大...

交通部長陳世凱等6人 榮獲東海大學70周年傑出校友

東海大學70周年第26屆傑出校友，今年11名參選，追蹤6人獲選，分別為物理系校友陳從德、化工系校友鄭建新、工工系校友林育...

培育社工人才 衛福部補助大專院校開學士後課程

充實社工人力，衛福部民國113學年度起補助大專院校開設「學士後社會工作多元專長培力課程」，今年共7校辦理，預計共將招收1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。