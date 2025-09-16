女足案國科會追回台師大、中大補助 台師大祭多項改革措施

國立台灣師範大學女足隊日前發生不當抽血事件，國科會今公布處置結果，包括終止女足計畫補助、追回補助經費等措施。台師大回應，學校已提出調整「運動專長術科」課程、成立「運動員傷害防護與心理健康中心」等多項改革措施；中央大學僅表示，遵照國科會指示辦理。

國科會人文處處長黃俊儒表示，經調查委員會審議，台師大女足案處置結果包括終止補助「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」整合型計畫；追繳計畫補助經費，台師大246萬900元、中央大學80萬8800元 ；降低台師大1年管理費比率2%，約900萬元；陳、周2位教授停權5年及4年，停權期間不得申請及執行國科會各項補助及獎勵案件。

台師大回應，已啟動多項改革措施，包括舉辦研究參與者保護講座，針對運動競技系學生調整「運動專長術科」課程，並成立「運動員傷害防護與心理健康中心」，運休學院也與研究倫理中心舉辦教師專業知能研習，強化研究倫理和學生運動員保障機制。

台師大也說，會誠實面對問題，強化跨單位協作與監督，力求浴火重生與重建各界信任。事件所帶來的裂痕，也需要校內外共同以尊重與包容，理性與平和來修復。

台師大日前已舉辦「研究參與者保護宣導講座」。校長吳正己表示，研究倫理是大學追求卓越與維護社會信任的基石，學校將持續強化制度與教育訓練，包括「強化研究倫理教育訓練」、「加強研究倫理審查及查核」，以及「成立研究參與者保護辦公室」等，確保研究參與者的權益。

吳正己強調，研究的發展固然重要，但唯有在保障參與者安全、尊重其權益的前提下，研究成果才具有真正的價值。在過去這段時間，校方已著手檢討相關流程，並推動多項改善措施，例如成立 「研究參與者保護辦公室」，提供受試者更完善的保障與申訴管道。

另外，吳正己也指出，倫審會也修訂研究倫理審查標準作業程序，提高要求計畫主持人及研究人員研究倫理訓練時數；涉及檢體收集的研究，必須在知情同意書中清楚說明方式、頻率與數量；並建立定期實地查核機制，以確保研究品質。

商品推薦