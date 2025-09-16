快訊

台師大女足抽血事件 國科會：陳忠慶、周台英停權5年及4年

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
國科會主委吳誠文（左三）、主秘林廣宏（左二）、副主委蘇振綱（右三）、人文處長黃俊儒（右二）、誠信辦公室主任汪庭安（左一）、綜規處長彭麗春（右一），下午在國科會舉行「台師大女足抽血事件處置結果及強化管理機制」記者會。記者黃義書／攝影
國科會主委吳誠文、主秘林廣宏、副主委蘇振綱、人文處長黃俊儒、誠信辦公室主任汪庭安、綜規處長彭麗春下午在國科會舉行「台師大女足抽血事件處置結果及強化管理機制」記者會。

國科會就台師大女足隊員遭不當抽血事件，違反研究倫理調查結果提出審查報告，指出台師大及研究人員三點缺失：1.未能實質整合降低風險，整合計畫之研究對象重疊各自獨立收案，未能整合以降低受試者風險，善盡保護之責。2.未依研究倫理規定執行，包括計畫內容與實際執行不符、未提變更、不符知情同意程序、未揭露涉及權力關係、參與者被迫參與，及受試費被要求繳回等。3.重複發生督導不周，違失情形長年且多次發生，計畫執行機構未確實管理、查核及督導。

此抽血事件，經審議處置結果包括，首先終止補助，追繳計畫補助經費台師大2,460,900元、中央大學808,800元，降低台師大1年管理費比率2%(約900萬元)，教授陳忠慶停權5年、教授周台英停權4年。停權期間不得申請及執行本會各項補助及獎勵案件。

國科會也就推動學術研究，基於科學研究中堅持最高標準的誠信、負責任研究行為，特訂定「研究人員學術倫理守則」。

國科會主委吳誠文下午在國科會舉行「台師大女足抽血事件處置結果及強化管理機制」記者會，吳誠文說明國科會所訂定「研究人員學術倫理守則」的目的，期研究人員能尊守。記者黃義書／攝影
