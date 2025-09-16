虎科大經營論壇首度移師海外 Netflix熱播影集故事主角講座風靡全場
Netflix熱播影集「瘋狂獨角獸」故事原型的泰國閃電達集團創辦人李發順，難得受邀分享創業經歷，風靡了兩百多名到場聆聽的台泰青年。國立虎尾科技大學「跨國青年創業論壇」首度移師海外遠赴泰國，舉辦萬隆經營講座，首場名人開講即造成轟動，也為台泰青年求學創業開啟新頁。
Netflix 熱播的泰國影集「瘋狂獨角獸」是改編自泰國首家獨角獸企業閃電達集團創辦人李發順的故事，劇情描述主角出身泰北貧困山村，為了讓家人脫離貧困，孤身前往曼谷追夢，憑藉流利中文與堅韌意志殺入競爭激烈的快遞產業，一步步將公司推向泰國首間獨角獸企業，影集上線首周，便躍升Netflix非英語影集收視榜第4名，更在泰國影劇坐穩冠軍寶座。
李發順透過座談向在場兩百多名台泰青年細說人生經驗。他說，2017年創立閃電達，為泰國第一家獨角獸企業，版圖已擴及6國逾15萬名直營員工。快遞業務屬於供應鏈末端，難以避免陷入「價格戰」的紅海競爭，因此透過整合專業電商倉儲、直播帶貨、廣告投放及金流服務等，打造完整供應鏈生態，突破單一物流限制，才能為企業創造出更高價值。
他進一步以自身經驗分享企業從融資、國際化到企業文化的挑戰與轉型歷程。他說，進軍寮國、菲律賓到馬來西亞時，曾遭遇文化差異、法規與治安等難題，但選擇「困難但正確」的挑戰，才能建立市場壁壘與核心競爭力。
面他並對全場青年創業者提出3項核心建議，即是「厚臉皮」、「多聽多問少說」、「相信數據，也相信直覺」。
論壇由台灣駐泰國代表處公使董思齊主持，泰國台灣商會聯合總會青商會長黃啟碩、泰國台灣會館主席張玲琴、泰國台灣商會聯合總會長陳漢川及200多位台泰青年創業家齊聚交流。
虎科大秘書室公共事務組長張逸品表示，今年萬隆經營講座首次移師海外，以「獨角獸」主題象徵突破疆界、重塑產業創新精神，展現虎科大教育使命相，從跨域到跨國合作，期待培養更多正向積極的青年創業家，未來將持續鏈結台灣技術能量，與泰國與東協新興市場展開進一步合作。
