東吳人本AI中心結合課程產學實作 培育科技女力

東吳大學人本AI中心推動「資安與數據網路跨域整合之女性人才培育計畫」，採問題導向學習實作模式，結合課程模組和產學合作，期望打造完整的科技女力人才培育鏈。

東吳大學今天發布新聞稿指出，東吳大學推動「資安與數據網路跨域整合之女性人才培育計畫」，由東吳人本AI中心主任朱蕙君擔任主持人，並與巨資學院院長金凱儀、會計系主任高立翰、資管系副教授許哲銓共同領軍，展現跨系所整合與資安應用推廣的豐沛能量。

東吳大學提到，近年教育部補助計畫競爭激烈，申請件數持續攀升，通過率卻逐年下降，專注AI或資通訊的計畫，較少觸及資安應用與女性人才培育面向；東吳大學提出「資安與數據網路跨域整合之女性人才培育計畫」，獲得教育部「STEM領域及女性研發人才培育計畫」補助。

計畫採用PBL（問題導向學習）實作模式，跨足會計、管理、法律、物理、資訊等多個系所，透過「數位身分識別」、「隱私保護技術」、「資料科學素養教育」等課程模組，培養兼具專業技術與跨域能力的資安人才，並與企業合作，推動長期實習與產業導師制度，深化產學合作，串接高中課程，打造完整的人才培育鏈。

東吳大學提到，計畫也延攬豐富的跨域師資，確保課程涵蓋理論、應用與產業需求，提供學生完整學習場域；東吳人本AI中心強調「以人為本」的人工智慧與數位應用研究，希望透過此次計畫，強化校內跨領域合作，更回應國際對資安與性別平衡的迫切需求。

