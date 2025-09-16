東吳人本AI中心結合課程產學實作 培育科技女力
東吳大學人本AI中心推動「資安與數據網路跨域整合之女性人才培育計畫」，採問題導向學習實作模式，結合課程模組和產學合作，期望打造完整的科技女力人才培育鏈。
東吳大學今天發布新聞稿指出，東吳大學推動「資安與數據網路跨域整合之女性人才培育計畫」，由東吳人本AI中心主任朱蕙君擔任主持人，並與巨資學院院長金凱儀、會計系主任高立翰、資管系副教授許哲銓共同領軍，展現跨系所整合與資安應用推廣的豐沛能量。
東吳大學提到，近年教育部補助計畫競爭激烈，申請件數持續攀升，通過率卻逐年下降，專注AI或資通訊的計畫，較少觸及資安應用與女性人才培育面向；東吳大學提出「資安與數據網路跨域整合之女性人才培育計畫」，獲得教育部「STEM領域及女性研發人才培育計畫」補助。
計畫採用PBL（問題導向學習）實作模式，跨足會計、管理、法律、物理、資訊等多個系所，透過「數位身分識別」、「隱私保護技術」、「資料科學素養教育」等課程模組，培養兼具專業技術與跨域能力的資安人才，並與企業合作，推動長期實習與產業導師制度，深化產學合作，串接高中課程，打造完整的人才培育鏈。
東吳大學提到，計畫也延攬豐富的跨域師資，確保課程涵蓋理論、應用與產業需求，提供學生完整學習場域；東吳人本AI中心強調「以人為本」的人工智慧與數位應用研究，希望透過此次計畫，強化校內跨領域合作，更回應國際對資安與性別平衡的迫切需求。
▪北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局：非統一命題
▪每天苦讀卻只上私大…她求問頂大生讀書祕訣 過來人曝差別
▪讀書8小時「半年無休」！他國考一次考上中油 親曝心路歷程
▪教師節快樂！不只有假放 國教署發國立學校教師1000元敬師禮金
▪創校首位體育專長校長 他接掌兒母校喊：明年國立升學率衝破8成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言