快訊

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

律師訝異借紫南宮發財金沒還會催繳 廟方：怕香客忘了

聽新聞
0:00 / 0:00

交通部長陳世凱等6人 榮獲東海大學70周年傑出校友

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學政治系第44屆校友、現任交通部長陳世凱。圖/東海大學提供
東海大學政治系第44屆校友、現任交通部長陳世凱。圖/東海大學提供

東海大學70周年第26屆傑出校友，今年11名參選，追蹤6人獲選，分別為物理系校友陳從德、化工系校友鄭建新、工工系校友林育業、中文所校友周芬伶、化學系校友袁小琀，以及政治系校友、現任交通部長陳世凱。

傑出校友獎是東海大學最高榮譽，遴選過程廣邀產業與社會領袖共同參與。科技領域，物理系第14屆校友陳從德長期投入光學設計與電光感測，曾任美國雷神公司與諾斯洛普格魯曼資深科學家，參與「詹姆斯·韋伯太空望遠鏡」專案審查，並擁有超過62項美國專利。技術應用於軍用感測器與Canon商業相機，兼具學術深度與實務影響力，是國際光學領域的重要推手。

化工系第17屆校友鄭建新，是台灣貼劑產業的開創者。返國後成立首座新劑型示範工廠，推動多家藥廠技轉，他也持續投入自體免疫、眼疾與癌症等新藥研發，產品已進入國際臨床，對台灣生技醫藥產業影響深遠。

工工系第19屆校友林育業，創立帆宣系統科技，帶領公司成為全球半導體設備重要供應商，年營收突破600億元，並屢獲ASML、AMAT等國際大廠肯定。

在人文領域，中文所第22屆校友周芬伶是台灣重要作家與學者，出版散文、小說、評論與研究著作逾50本，作品多次獲金鼎獎、台灣文學獎等肯定。她亦跨界推動「詩劇場」，將文學與舞台藝術結合，作品多次走向國際，深刻影響台灣文學教育與文化推廣。

化學系第25屆校友袁小琀，現任中央研究院特聘研究員，專注結構生物學研究30餘年，揭示多種疾病的分子機制，已在國際期刊發表逾百篇論文。

在公共服務領域，政治系第44屆校友、現任交通部長陳世凱，自台中市議員到行政院發言人，再到部會首長，始終以專業和責任感服務社會。他積極推動交通建設與運輸安全，展現國家治理視野，並長期擔任公益基金會董事長，培育公共事務人才。

校長張國恩表示，6位獲獎校友不僅在專業上表現卓越，更以人格風範與社會責任成為後進典範，他們的卓越貢獻也說明創校70周年的東海在國家建設與社會發展中的力量。

東海大學物理系第14屆校友陳從德榮獲東海第26傑出校友。圖/東海大學提供
東海大學物理系第14屆校友陳從德榮獲東海第26傑出校友。圖/東海大學提供

延伸閱讀

交長陳世凱、帆宣林育業等榮膺東海大學70週年傑出校友

淡江大橋16日舉行合龍儀式！交通部：明年5月12日通車、預估可舒緩30％車流

相關新聞

交通部長陳世凱等6人 榮獲東海大學70周年傑出校友

東海大學70周年第26屆傑出校友，今年11名參選，追蹤6人獲選，分別為物理系校友陳從德、化工系校友鄭建新、工工系校友林育...

培育社工人才 衛福部補助大專院校開學士後課程

充實社工人力，衛福部民國113學年度起補助大專院校開設「學士後社會工作多元專長培力課程」，今年共7校辦理，預計共將招收1...

陽明交大團隊開發非接觸式心律偵測 手機就能預警心房顫動

國立陽明交通大學電控工程研究所教授吳炳飛團隊，開發出只要使用手機或筆電相機鏡頭就可監控心律變化。這種非接觸式量測心房顫動...

中正大學台文所「宮台羽」AI伴學 助日籍生學台語

中正大學台灣文學與創意應用研究所成功研發的「宮台羽」台日語AI學伴，為來台日本外籍學生提供了一個創新的台語學習工具。這項...

因應科技挑戰 靜宜大學資訊學院ACG營隊培育AI創新力

因應資通訊傳播與數位匯流的新興科技挑戰，靜宜大學攜手台中市教育局舉辦「114年度ACG（動畫Anime、漫畫Comics...

國際學伴拓展視野 弘光學生分享日本文化體驗

開學後，大學生們彼此聊起暑假做了什麼特別的事，弘光科技大學國際溝通英語系大四學生曾芃豪、傅宇君，和同學分享到日本田園調布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。