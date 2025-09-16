交通部長陳世凱等6人 榮獲東海大學70周年傑出校友
東海大學70周年第26屆傑出校友，今年11名參選，追蹤6人獲選，分別為物理系校友陳從德、化工系校友鄭建新、工工系校友林育業、中文所校友周芬伶、化學系校友袁小琀，以及政治系校友、現任交通部長陳世凱。
傑出校友獎是東海大學最高榮譽，遴選過程廣邀產業與社會領袖共同參與。科技領域，物理系第14屆校友陳從德長期投入光學設計與電光感測，曾任美國雷神公司與諾斯洛普格魯曼資深科學家，參與「詹姆斯·韋伯太空望遠鏡」專案審查，並擁有超過62項美國專利。技術應用於軍用感測器與Canon商業相機，兼具學術深度與實務影響力，是國際光學領域的重要推手。
化工系第17屆校友鄭建新，是台灣貼劑產業的開創者。返國後成立首座新劑型示範工廠，推動多家藥廠技轉，他也持續投入自體免疫、眼疾與癌症等新藥研發，產品已進入國際臨床，對台灣生技醫藥產業影響深遠。
工工系第19屆校友林育業，創立帆宣系統科技，帶領公司成為全球半導體設備重要供應商，年營收突破600億元，並屢獲ASML、AMAT等國際大廠肯定。
在人文領域，中文所第22屆校友周芬伶是台灣重要作家與學者，出版散文、小說、評論與研究著作逾50本，作品多次獲金鼎獎、台灣文學獎等肯定。她亦跨界推動「詩劇場」，將文學與舞台藝術結合，作品多次走向國際，深刻影響台灣文學教育與文化推廣。
化學系第25屆校友袁小琀，現任中央研究院特聘研究員，專注結構生物學研究30餘年，揭示多種疾病的分子機制，已在國際期刊發表逾百篇論文。
在公共服務領域，政治系第44屆校友、現任交通部長陳世凱，自台中市議員到行政院發言人，再到部會首長，始終以專業和責任感服務社會。他積極推動交通建設與運輸安全，展現國家治理視野，並長期擔任公益基金會董事長，培育公共事務人才。
校長張國恩表示，6位獲獎校友不僅在專業上表現卓越，更以人格風範與社會責任成為後進典範，他們的卓越貢獻也說明創校70周年的東海在國家建設與社會發展中的力量。
