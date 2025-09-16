培育社工人才 衛福部補助大專院校開學士後課程

充實社工人力，衛福部民國113學年度起補助大專院校開設「學士後社會工作多元專長培力課程」，今年共7校辦理，預計共將招收144名學生。

衛生福利部社會救助及社工司統計，截至2024年底全國共有近2萬名社工人員。並經觀察，實務上有多位非社工系畢業生有意願投入，即透過學士後社會工作多元培力專長培力課程取得社會工作學系學歷，有助其專業養成。

為提升大專校院開辦學士後社會工作多元專長培力課程意願，衛生福利部提供經費補助予大專校院，開設「學士後社會工作多元專長培力課程」培育社工。

衛福部今天透過新聞稿說明，相關課程在民國112學年度有台北大學、金門大學、實踐大學3所學校辦理。自113年學年度透過會議說明及補助經費鼓勵辦理，113學年度增加為5所學校辦理課程，其中台北大學、實踐大學、文化大學獲衛福部補助合計110萬餘元。

對於114學年度，衛福部說明，則有7所學校辦理，其中台北大學、實踐大學、嘉南藥理大學、文化大學4校獲衛福部補助經費，補助金額合計135萬餘元；另靜宜大學、亞洲大學、金門大學等亦有開設課程但以自有經費辦理。預計共將招收144名學生。

社工司說明，學士後多元專長培力課程為教育部以開放式大學理念，針對想要取得第2專長學士學位者規劃學制，入學後修業年限至少1年，至多4年。修畢專業課程學分至少48學分，即可取得學士後多元專長學士學位。

社工司表示，透過此學制修習社會工作專業教育課程，不僅能保障專業教育品質，並且還能多元管道培養社工人才，並增加學用合一。

衛福部表示，除前項計畫外，另有「補助民間機構團體工作人員專業進修學分費」計畫，補助未具社會工作學系畢業或社工師資格者（服務於偏遠地區或具有新住民身分或辦理福利化社區旗艦型計畫之專案人員）進修社工課程學分費，歡迎社工伙伴多多運用。

商品推薦