簡廷逸橄欖球員轉戰護理師 盼扭轉體育生刻板印象

中央社／ 台北16日電

曾是橄欖球體育績優生的簡廷逸，報考北醫大學士後護理學系，並通過國家考試，取得護理師執照，轉戰加護病房工作，希望扭轉外界對體育生頭腦簡單四肢發達的刻板印象。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，護理師國考日前放榜，台北醫學大學表現亮眼，北醫大學士後護理學系註冊率更是年年達百分之百，為近年來斜槓的熱門選擇之一。

北醫大學士後護理學系應屆畢業生簡廷逸，本為橄欖球體育績優生及選手，自北醫大高齡健康管理學系畢業後，再報考學士後護理學系，並於近日通過護理師國家考試，取得護理師執照，正式進入台北市立萬芳醫院加護病房工作。

簡廷逸表示，當初在教練建議下報考學士後護理系，起初有點迷惘，不確定是否以此為業，在病房實習階段，只能每天對病人噓寒問暖、留意身體狀況；但某次開會時，學姐帶著病人來找他，因為病人當天出院前堅持要對他說謝謝，當下深受觸動，也促使他下定決心投身護理。

曾是北醫大橄欖球隊一員的北醫大校長吳麥斯提到，愈來愈多研究證明，愛運動的孩子更聰明，橄欖球重視團隊合作，運動員養成過程具有奮戰不懈、耐心及領導等特質，更是人生重要的資產，簡廷逸結合橄欖球的精神投身護理，為體育績優生開啟另一個穩定的職業生涯。

簡廷逸說，運動教會他不怕困難，讓他投身護理領域時能更專注守護病人，自己希望成為一名優秀的護理師，扭轉外界對「體育績優生」頭腦簡單四肢發達的刻板印象。

