中正大學台文所「宮台羽」AI伴學 助日籍生學台語

中正大學台灣文學與創意應用研究所成功研發的「宮台羽」台日語AI學伴，為來台日本外籍學生提供了一個創新的台語學習工具。這項技術突破了傳統語言教學的限制，讓日籍學生能在課堂之外也能有效練習台語，並透過AI技術即時獲得回饋，提升學習效率。

研究所所長李知灝表示，「宮台羽」的誕生源自教育部推動的「外國學生來台學習台語計畫」。由於參與計畫的學生來自不同語言背景，過去無法針對每種母語提供專屬的學習資源，導致學習效果有所差異。為了解決這一問題，研究團隊利用AI技術，開發能與各種世界主要語言對應的台語AI學伴系統，希望能讓外籍學生透過科技獲得更便捷的學習支持。

「宮台羽」目前主打台語與日語之間的轉換功能，外籍學生可以用日語向AI提問或練習，AI則能即時翻譯並提供台語表達方式的建議。這款工具不僅延伸了課堂教學的範疇，也減輕了學生在學習台語時的壓力，使整個學習過程更加自然流暢。

日前，日本山口縣立大學師生參訪團親自試用了「宮台羽」，並對其功能讚譽有加。他們表示，透過這款AI工具，能更直接地感受台語的魅力，也體驗到跨文化交流的便利性。許多師生認為，「宮台羽」能有效降低他們在學習新語言時的緊張感，是一個非常實用的工具。

李知灝表示，「宮台羽」只是研究所推動多語言台語學伴計畫的第一步。未來，計畫持續擴展AI系統的語言範疇，讓更多國家的學生能透過母語與台語之間的橋接機制快速進入學習狀態。他指出，AI技術在語言轉換精準度上仍有進步空間，未來需要更多資源投入，以提供更高品質、多元化的服務。

這項創新不僅是台語教育數位化的重要里程碑，也展現了AI技術在語言教育領域的巨大潛力。若能持續擴展至更多語言版本，將有助於提升台語在國際教育環境中的能見度，並進一步強化台灣在世界語言文化交流中的地位。 日本學生試用「宮台羽」台日語AI學伴系統。圖／中正大學提供 中正大學台灣文學與創意應用研究所所長李知灝展示「宮台羽」台日語AI學伴。圖／中正大學提供 中正大學台文創應所研發「宮台羽」台日語AI學伴，助日本外籍生跨越語言門檻學台語。圖／中正大學提供

