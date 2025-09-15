嘉大中草藥團隊助產業轉型 保存台灣珍貴植物資源

台灣逾9成中草藥仰賴進口，嘉義大學中草藥產業創新應用研發團隊，不僅開發多項具市場潛力產品，更協助中草藥產業轉型，同時保存台灣珍貴藥用植物資源，為產業注入新動能。

嘉大今天發布新聞稿，據農業部統計，台灣中草藥材年產值逾新台幣30億元，但超過9成依賴進口，本土藥用植物栽培僅約500公頃。面對龐大國際天然保健市場，如何將台灣豐富生物多樣性與傳統藥用知識轉化為競爭力，成為當前重要挑戰。

嘉大表示，由農藝學系主任許育嘉帶領的「中草藥產業創新應用研發團隊」，結合農藝、生化科技、行銷觀光、微生物藥學及生物資源等多領域專家，團隊從種原蒐集、基原鑑定到栽培技術，逐步建構完整的中草藥研發鏈。

嘉大說，在種原保育及品種開發方面，嘉大團隊已成功蒐集台灣胡椒、覆盆子等特色藥用植物，建立完善種原庫，為未來育種改良與商業化重要資源。同時，示範農場導入低碳栽培與智慧農業技術，提升藥材活性成分含量與品質穩定性。

嘉大表示，中草藥研發團隊更建立一系列基原鑑定技術與成分分析平台，有效辨識藥材真偽，保障消費者用藥安全。

另外，團隊成功開發「抗疲勞薑黃康普茶」，並技轉生技公司上市。同時攜手嘉義中埔藥材班，推出台灣青草漢方茶包及天仙果茶，透過現代加工與設計，賦予傳統藥材新價值，協助在地農民產業升級。

嘉大說，中草藥研發團隊10月將參加日本生技展，展出台灣中草藥研發成果，拓展國際合作機會，推動本土藥材走向全球市場。

