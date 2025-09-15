因應科技挑戰 靜宜大學資訊學院ACG營隊培育AI創新力

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今年共有來自全台14所高中職、80名學員參與「114年度ACG產業人才培育營隊」。圖／靜宜大學提供
今年共有來自全台14所高中職、80名學員參與「114年度ACG產業人才培育營隊」。圖／靜宜大學提供

因應資通訊傳播與數位匯流的新興科技挑戰，靜宜大學攜手台中市教育局舉辦「114年度ACG（動畫Anime、漫畫Comics、遊戲Games）產業人才培育營隊」。今年共有來自全台14所高中職、80名學員參加。

靜宜資訊學院院長劉國有指出，ACG營隊是靜宜落實大學社會責任（USR）的實踐，也是結合產業、攜手在地高中職合作的重要平台。透過系統化課程與實作，帶領青年學子發揮創意、提升AI應用能力並培養國際移動力，為ACG產業注入新世代能量。

劉國有說，靜宜延續107至113年的豐富經驗，今年規劃「AI協作Construct 3遊戲設計」與「AI協作有聲漫畫創作」兩大特色課程。「AI協作Construct 3遊戲設計」課程中，帶領高中生走進遊戲開發與創意設計領域。學生運用Construct 3作為開發工具，結合ChatGPT、Tensor與Suno等AI平台，進行角色設計、劇情編排與音效生成，完成互動式遊戲作品。

課程以小組合作方式進行，學員從構想到實作、再到發表，完整體驗遊戲開發流程；最終成果以自創AVG劇情遊戲呈現，激發創意，也培養邏輯思維與表達能力。

「AI協作有聲漫畫創作」課程中，融合漫畫元素、配音技巧與AI技術，帶學生展開一場跨媒體敘事旅程。透過ChatGPT生成漫畫劇情腳本，結合Tensor與多媒體剪輯工具，學生分組完成角色設計、情節發展、配音製作與影片剪輯，最終創作出原創有聲漫畫短片。

劉國有表示，隨著數位內容與ACG產業全球化發展，將資通訊傳播及數位教育向下延伸至高中職階段，對提早培養潛在專業人才具有重要意義。透過專業課程與專案實作，學生可累積創作經驗，更能建立自信，未來順利銜接大學學習與產業職涯。

參與陳姓學生表示，原本覺得遊戲設計很困難，但透過AI工具輔助，讓角色與劇情更完整，也讓大家更快完成作品。劉姓學生說，在遊戲設計課程中，每位組員分工合作，從角色設計到程式編寫，深刻體會團隊合作的重要性，也更確定未來想往數位設計相關領域發展。

靜宜遊戲開發社團「極客魂」近年積極推動創客競賽、資訊營隊與產學合作，成果亮眼。團隊開發的VR遊戲《魂靈契約》榮獲全國矚目的「放視大賞」VR創作組金賞獎，更奪「海峽兩岸大學生創新創意大賽」特等獎；另一組作品《炎姬》拿下放視大賞金獎殊榮。

ACG營隊是靜宜落實大學社會責任（USR）的實踐，也是結合產業、攜手在地高中職合作的重要平台。圖／靜宜大學提供
ACG營隊是靜宜落實大學社會責任（USR）的實踐，也是結合產業、攜手在地高中職合作的重要平台。圖／靜宜大學提供
靜宜大學攜手台中市教育局舉辦「114年度ACG（動畫Anime、漫畫Comics、遊戲Games）產業人才培育營隊」。圖／靜宜大學提供
靜宜大學攜手台中市教育局舉辦「114年度ACG（動畫Anime、漫畫Comics、遊戲Games）產業人才培育營隊」。圖／靜宜大學提供

