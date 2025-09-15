中正大學研發「宮台羽」AI學伴 助日籍學生學台語

快訊

中央社／ 嘉義縣15日電

中正大學台灣文學與創意應用研究所日前研發出一款創新的「宮台羽」台日語AI學伴，協助來台的日本學生學習台語，並成為課堂以外的重要練習夥伴。

中正大學今天發布新聞稿表示，此研發成果已於日前向日本山口縣立大學師生參訪團展示，並開放現場試用，讓來自日本的師生以最直接的方式體驗學習台語的新途徑。

中正大學台灣文學與創意應用研究所所長李知灝表示，這款AI學伴的誕生，起源於該所執行教育部推動的「外國學生來台學習台語計畫」。由於參與計畫的外籍學生來自世界各地，語言背景多元，過去無法針對每一種母語提供對應的語言學伴，學習上因此存在落差。

李知灝說，隨著AI科技發展，研究團隊遂著手開發其他世界主要語言對應台語的AI語言學伴系統，期望讓外籍學生都能透過AI獲得即時的學習協助。「宮台羽」正是此計畫中的第一個成果，主打台語與日語之間的轉換功能。

李知灝指出，「宮台羽」不僅能以日語進行提問與練習，AI更能即時回饋台語文的表達方式，成為延伸課堂學習的重要工具。山口縣立大學師生在試用過程中，即時輸入日語句子，獲得台語翻譯與語用指導，不僅感受到台語語言的魅力，也體驗到跨文化交流的便利性。

李知灝強調，「宮台羽」AI學伴的開發，不僅是台語教育數位化的重要里程碑，也展現AI技術在語言教育領域的創新應用。未來團隊計畫持續拓展語言對應範疇，讓更多國家的學生能透過母語與台語之間的橋接機制，更快進入學習狀態。

