中正大學研發「宮台羽」AI學伴 助日籍學生學台語
中正大學台灣文學與創意應用研究所日前研發出一款創新的「宮台羽」台日語AI學伴，協助來台的日本學生學習台語，並成為課堂以外的重要練習夥伴。
中正大學今天發布新聞稿表示，此研發成果已於日前向日本山口縣立大學師生參訪團展示，並開放現場試用，讓來自日本的師生以最直接的方式體驗學習台語的新途徑。
中正大學台灣文學與創意應用研究所所長李知灝表示，這款AI學伴的誕生，起源於該所執行教育部推動的「外國學生來台學習台語計畫」。由於參與計畫的外籍學生來自世界各地，語言背景多元，過去無法針對每一種母語提供對應的語言學伴，學習上因此存在落差。
李知灝說，隨著AI科技發展，研究團隊遂著手開發其他世界主要語言對應台語的AI語言學伴系統，期望讓外籍學生都能透過AI獲得即時的學習協助。「宮台羽」正是此計畫中的第一個成果，主打台語與日語之間的轉換功能。
李知灝指出，「宮台羽」不僅能以日語進行提問與練習，AI更能即時回饋台語文的表達方式，成為延伸課堂學習的重要工具。山口縣立大學師生在試用過程中，即時輸入日語句子，獲得台語翻譯與語用指導，不僅感受到台語語言的魅力，也體驗到跨文化交流的便利性。
李知灝強調，「宮台羽」AI學伴的開發，不僅是台語教育數位化的重要里程碑，也展現AI技術在語言教育領域的創新應用。未來團隊計畫持續拓展語言對應範疇，讓更多國家的學生能透過母語與台語之間的橋接機制，更快進入學習狀態。
▪北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局：非統一命題
▪每天苦讀卻只上私大…她求問頂大生讀書祕訣 過來人曝差別
▪讀書8小時「半年無休」！他國考一次考上中油 親曝心路歷程
▪教師節快樂！不只有假放 國教署發國立學校教師1000元敬師禮金
▪創校首位體育專長校長 他接掌兒母校喊：明年國立升學率衝破8成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言