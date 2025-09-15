大同大學AI新秀計畫 待業畢業生領28萬媒合就業

快訊

中央社／ 台北15日電

大同大學開設「AI新秀計畫」課程，提供待業中的畢業生AI基礎及應用課程並安排實習，1年可獲新台幣28萬元獎學金，實習結束後還會媒合就業，保證薪資大於3.7萬元。

大同大學今天發布新聞稿指出，大同大學與資策會數位教育研究所合作，開設「AI新秀計畫」課程，課程經費由經濟部支持，限定111年至114年任一所大學畢業，未就業且不論是否為電機資工科系的畢業生皆可申請。

大同大學工程學院院長謝禎冏表示，擁有AI應用知識對就業很有幫助，尤其是生成式AI，在設計圖片影片、圖像、程式等都需要AI輔助；課程將由大同大學教師、資策會和業師擔綱，8個月課程分為基礎和應用，還有4個月企業實習，實習結束將媒合就業，至少8成有機會進產業。

大同大學說明，參與計畫的學生在上課期間，每月可領2萬元獎學金，實習期間每月3萬元，1年計畫結束後將媒合就業，保證薪資大於3.7萬元；AI新秀計畫1班只有20個名額，今年10月起開班，歡迎符合資格的待業畢業生洽大同大學工程學院報名，將依條件篩選適合者。

