聯合大學奪洄游農村金獎 蕭副總統：善的循環

農業部今天舉辦大專生洄游農村競賽頒獎典禮，最終由聯合大學團隊勇奪金獎。副總統蕭美琴表示，青年將能量帶入社區，社區回饋資源和溫暖，這是善的循環，也是台灣寶貴的力量。

農業部今天舉辦「第15屆大專生洄游農村競賽成果發表會暨頒獎典禮」，此次競賽共20個團隊歷經2個月駐村，由國立聯合大學文化創意與數位行銷學系學生「笑年ㄟ，安啦！」（駐村於台中市大安區大安農會）榮獲本屆金獎，並獲得新台幣15萬元獎金。

副總統蕭美琴今天致詞時表示，洄游是一條不斷循環的河流，讓青年把能量帶到社區，社區也同樣回饋資源和溫暖，這是善的循環。青年跟社區一起往前走，這也是台灣寶貴的力量。

農業部次長黃昭欽表示，洄游農村將年輕人的創意、所學及專長帶到農村，並跟農村人事地物景產生結合，相信洄游青年們就是農村最好的農業大使。

農業部表示，這屆共有20隊、152名學生於暑期進入全台19縣市農村駐村，議題涵蓋產業升級、數位科技導入、空間活化、食農教育、綠色照顧、體驗優化、品牌行銷及人文技藝等面向，展現跨校、跨領域合作的豐碩成果。

除了金獎的「笑年ㄟ，安啦！」外，另由東海大學景觀學系「津沙拾味」、國立東華大學自然資源與環境學系「草圖學社」獲得銀獎；朝陽科技大學視覺傳達設計系「戰鬥務農族」、國立嘉義大學景觀學系「Ready 瑞里」及國立台東大學文化資源與休閒產業學系「RE 喜待鹿樂源」奪得銅獎。

農業部提到，為鼓勵青年將創意化為長遠實踐，同步推動「青年回鄉行動獎勵計畫」，年滿18至45歲可申請，入選者每年最高可獲得80萬元，最長可執行3年。115年度徵件即日起至9月30日中午12時止，歡迎有志青年踴躍參加。

