校方稱「不符成本效益」不開必修課！唯一的碩士新生哀怨：人生規劃被打亂
研究所是更加學術的領域，學生人數和大學比起來會少非常多。一名網友表示自己是當屆碩班唯一的學生，結果課卻有可能開不成，影響未來規劃。
一名網友在Dcard發文表示，當屆碩班只有自己一個人來讀，「本來以為只需要忍受孤獨、一個人包攬所有報告、一對一面對老師的壓力」，結果最大的挑戰竟然是學校不給開課。
原PO指出學校說要至少三人才能開課，不然「不符合成本效益」。第一學期老師們找了大學部的學生來上部分課程，也讓原PO先上碩二的課，但下學期的碩一必修課可能就開不成了，「就算要隔年再修，也必須要確保下一屆要招到兩個人，不然就要面臨延畢的命運」，讓原PO甚至有乾脆休學等到有新生再回來上課的想法，「人生規劃都被打亂了」。
不少網友認為學校要負起責任，「我們學校必修課不滿三人一樣開課，選修會開在人多的年級然後再自己去選。你們那邊如果連必修都要滿三人才開的話，那學校的問題很大，沒有替學生著想」、「你正當管道入學後，學校卻跟你說你不能上課，因為不符合『成本效益』？難道學校要變學店了嗎」、「我那時候也是學校不重視這個所，但必修課還是一定會開，如果真的開不起來也是安排我跨校選修」。
也有人建議原PO撐下去，「我的建議是繼續唸，因為教授需要工作，而且不太可能當你！寫報告、考試，你都是第一名，有好處也是只有你能拿，這種碩班不唸可惜」。
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言