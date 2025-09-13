快訊

財劃法座談嗆爆！蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

吳怡霈2檔金融股「股利」爽領20萬！開心換i Phone 17 零掙扎

歌手腦洞大開「廁所蓋一公里外」逼自己走路！揭50歲後才堅持的健康習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

校方稱「不符成本效益」不開必修課！唯一的碩士新生哀怨：人生規劃被打亂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友面臨碩班必修課開不成的困境。示意圖，非當事人。圖／ingimage
一名網友面臨碩班必修課開不成的困境。示意圖，非當事人。圖／ingimage

研究所是更加學術的領域，學生人數和大學比起來會少非常多。一名網友表示自己是當屆碩班唯一的學生，結果課卻有可能開不成，影響未來規劃。

一名網友在Dcard發文表示，當屆碩班只有自己一個人來讀，「本來以為只需要忍受孤獨、一個人包攬所有報告、一對一面對老師的壓力」，結果最大的挑戰竟然是學校不給開課。

原PO指出學校說要至少三人才能開課，不然「不符合成本效益」。第一學期老師們找了大學部的學生來上部分課程，也讓原PO先上碩二的課，但下學期的碩一必修課可能就開不成了，「就算要隔年再修，也必須要確保下一屆要招到兩個人，不然就要面臨延畢的命運」，讓原PO甚至有乾脆休學等到有新生再回來上課的想法，「人生規劃都被打亂了」。

不少網友認為學校要負起責任，「我們學校必修課不滿三人一樣開課，選修會開在人多的年級然後再自己去選。你們那邊如果連必修都要滿三人才開的話，那學校的問題很大，沒有替學生著想」、「你正當管道入學後，學校卻跟你說你不能上課，因為不符合『成本效益』？難道學校要變學店了嗎」、「我那時候也是學校不重視這個所，但必修課還是一定會開，如果真的開不起來也是安排我跨校選修」。

也有人建議原PO撐下去，「我的建議是繼續唸，因為教授需要工作，而且不太可能當你！寫報告、考試，你都是第一名，有好處也是只有你能拿，這種碩班不唸可惜」。

碩士 新生 研究所

延伸閱讀

「煩到不行」國立女碩士開學前一周超焦慮 自曝擔心這4件事

爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重

「純文組」是否要讀研究所？過來人揭優劣：要看職涯追求

學生靠直播賺錢不讀研究所 高教將失本土學術人才

相關新聞

文大宿舍改建遭疑讓越南學生優先入住 校方：依規定辦理

有學生於社群平台上爆料，指文化大學大莊館宿舍近期正在改建，卻是要讓越南學生優先入住，恐排擠台灣學生權益。校方則回應，宿舍...

校方稱「不符成本效益」不開必修課！唯一的碩士新生哀怨：人生規劃被打亂

研究所是更加學術的領域，學生人數和大學比起來會少非常多。一名網友表示自己是當屆碩班唯一的學生，結果課卻有可能開不成，影響未來規劃。

博後求職／機械博士業界年薪低 回頭尋教職是好選項？

有成大機械博士在業界年薪不到百萬，重返學界當博士後研究員薪資還比較高，感嘆「博士CP值低」。機械業式微，優秀「人才」只被當成「人力」，但隨著教職逐漸釋出，教授建議善用博後階段累積發表、嘗試教課，教職仍有希望。

女足抽血案監院糾正教育部、台師大 校方：力求浴火重生

監察委員蔡崇義、賴鼎銘今天表示，國立台灣師範大學、教育部直到女足隊學生控訴後，查核才發現研究團隊違反人體研究法，糾正台師...

USR大學博覽會...大葉大學展出茶產業升級 咖啡渣有妙用

彰化縣大葉大學今明二天參加教育部主辦的「 USR EXPO 大學社會責任實踐博覽會」，在台北花博爭艷館展出三項USR計畫...

女足抽血案延燒處置不當 監察院糾正台師大

監察委員蔡崇義、賴鼎銘今天表示，台師大女足抽血案，台師大與教育部直到受害學生控訴後，進行查核才發現研究團隊違反人體研究法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。