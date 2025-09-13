校方稱「不符成本效益」不開必修課！唯一的碩士新生哀怨：人生規劃被打亂

研究所是更加學術的領域，學生人數和大學比起來會少非常多。一名網友表示自己是當屆碩班唯一的學生，結果課卻有可能開不成，影響未來規劃。

一名網友在Dcard發文表示，當屆碩班只有自己一個人來讀，「本來以為只需要忍受孤獨、一個人包攬所有報告、一對一面對老師的壓力」，結果最大的挑戰竟然是學校不給開課。

原PO指出學校說要至少三人才能開課，不然「不符合成本效益」。第一學期老師們找了大學部的學生來上部分課程，也讓原PO先上碩二的課，但下學期的碩一必修課可能就開不成了，「就算要隔年再修，也必須要確保下一屆要招到兩個人，不然就要面臨延畢的命運」，讓原PO甚至有乾脆休學等到有新生再回來上課的想法，「人生規劃都被打亂了」。

不少網友認為學校要負起責任，「我們學校必修課不滿三人一樣開課，選修會開在人多的年級然後再自己去選。你們那邊如果連必修都要滿三人才開的話，那學校的問題很大，沒有替學生著想」、「你正當管道入學後，學校卻跟你說你不能上課，因為不符合『成本效益』？難道學校要變學店了嗎」、「我那時候也是學校不重視這個所，但必修課還是一定會開，如果真的開不起來也是安排我跨校選修」。

也有人建議原PO撐下去，「我的建議是繼續唸，因為教授需要工作，而且不太可能當你！寫報告、考試，你都是第一名，有好處也是只有你能拿，這種碩班不唸可惜」。

商品推薦