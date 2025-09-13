聽新聞
0:00 / 0:00

文大宿舍改建遭疑讓越南學生優先入住 校方：依規定辦理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文化大學學生爆料，指學校大莊館宿舍近期正在改建，卻是要讓越南學生優先入住，恐排擠台灣學生權益。本報資料照片
文化大學學生爆料，指學校大莊館宿舍近期正在改建，卻是要讓越南學生優先入住，恐排擠台灣學生權益。本報資料照片

有學生於社群平台上爆料，指文化大學大莊館宿舍近期正在改建，卻是要讓越南學生優先入住，恐排擠台灣學生權益。校方則回應，宿舍管理規有經學生代表充分討論後訂定，並依規定辦理優先住宿順序，不足時再以公開抽籤方式決定。

一名文大學生日前在社群平台表示，指今年不少台灣學生抽不到宿舍，連過往碩士班的保底名額都被刪除，學生只能在外找房子，不知道的人以為是自己運氣不好沒抽到，實際上是大莊館要改建，並讓越南學生入住。

學生更指出，大莊館改建後，原本的3人房被改為6人房，3人房空間已是非常「剛好」，沒想到居然還要擠6個人，質疑學校是否欺負越南籍學生。再者，學校不停招越南學生，但行政人員是否懂越南語、若越生違規是否比照台生辦理，又多數越南生生活習慣和台生不同，屆時若發生問題，莫非又要丟給基層自己想辦法。

對此，文化大學說，大莊館於民國103年12月31日取得使用執照，依建築法第70條及其施行細則第152條規定，屬合法使用的建築物。宿舍管理規則是經學生代表充分討論後訂定，並依規定辦理優先住宿順序，不足時再以公開抽籤方式決定，以確保公平公正。

文大說，目前大莊館正進行收納櫃安裝收尾工作，預計9月中旬全面完成，施工期間已採取防護措施，確保學生居住安全。

教育部則表示，依大學法第33條，大學為增進教育效果，應由經選舉產生的學生代表出席與其學業、生活及訂定獎懲有關規章會議，教育部將依規定，提醒學校注意學生安全與公平住宿需求，並加強與學生溝通，保障學生權益。

越南 宿舍 住宿 文化大學

延伸閱讀

衛福部准加味加熱菸10月上市 民團痛批「違法」 喊話監察院該發揮功能

李洋上任部長廣告仍在投放 運動部：已解除代言、未違法

她花30萬醫藥費想報稅扣除 忽略這細節慘被補稅近8萬元

民眾抽脂釀病危 北市衛生局稽查揪違失將開罰

相關新聞

文大宿舍改建遭疑讓越南學生優先入住 校方：依規定辦理

有學生於社群平台上爆料，指文化大學大莊館宿舍近期正在改建，卻是要讓越南學生優先入住，恐排擠台灣學生權益。校方則回應，宿舍...

校方稱「不符成本效益」不開必修課！唯一的碩士新生哀怨：人生規劃被打亂

研究所是更加學術的領域，學生人數和大學比起來會少非常多。一名網友表示自己是當屆碩班唯一的學生，結果課卻有可能開不成，影響未來規劃。

博後求職／機械博士業界年薪低 回頭尋教職是好選項？

有成大機械博士在業界年薪不到百萬，重返學界當博士後研究員薪資還比較高，感嘆「博士CP值低」。機械業式微，優秀「人才」只被當成「人力」，但隨著教職逐漸釋出，教授建議善用博後階段累積發表、嘗試教課，教職仍有希望。

女足抽血案監院糾正教育部、台師大 校方：力求浴火重生

監察委員蔡崇義、賴鼎銘今天表示，國立台灣師範大學、教育部直到女足隊學生控訴後，查核才發現研究團隊違反人體研究法，糾正台師...

USR大學博覽會...大葉大學展出茶產業升級 咖啡渣有妙用

彰化縣大葉大學今明二天參加教育部主辦的「 USR EXPO 大學社會責任實踐博覽會」，在台北花博爭艷館展出三項USR計畫...

女足抽血案延燒處置不當 監察院糾正台師大

監察委員蔡崇義、賴鼎銘今天表示，台師大女足抽血案，台師大與教育部直到受害學生控訴後，進行查核才發現研究團隊違反人體研究法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。