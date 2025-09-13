文大宿舍改建遭疑讓越南學生優先入住 校方：依規定辦理

有學生於社群平台上爆料，指文化大學大莊館宿舍近期正在改建，卻是要讓越南學生優先入住，恐排擠台灣學生權益。校方則回應，宿舍管理規有經學生代表充分討論後訂定，並依規定辦理優先住宿順序，不足時再以公開抽籤方式決定。

一名文大學生日前在社群平台表示，指今年不少台灣學生抽不到宿舍，連過往碩士班的保底名額都被刪除，學生只能在外找房子，不知道的人以為是自己運氣不好沒抽到，實際上是大莊館要改建，並讓越南學生入住。

學生更指出，大莊館改建後，原本的3人房被改為6人房，3人房空間已是非常「剛好」，沒想到居然還要擠6個人，質疑學校是否欺負越南籍學生。再者，學校不停招越南學生，但行政人員是否懂越南語、若越生違規是否比照台生辦理，又多數越南生生活習慣和台生不同，屆時若發生問題，莫非又要丟給基層自己想辦法。

對此，文化大學說，大莊館於民國103年12月31日取得使用執照，依建築法第70條及其施行細則第152條規定，屬合法使用的建築物。宿舍管理規則是經學生代表充分討論後訂定，並依規定辦理優先住宿順序，不足時再以公開抽籤方式決定，以確保公平公正。

文大說，目前大莊館正進行收納櫃安裝收尾工作，預計9月中旬全面完成，施工期間已採取防護措施，確保學生居住安全。

教育部則表示，依大學法第33條，大學為增進教育效果，應由經選舉產生的學生代表出席與其學業、生活及訂定獎懲有關規章會議，教育部將依規定，提醒學校注意學生安全與公平住宿需求，並加強與學生溝通，保障學生權益。

