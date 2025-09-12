女足抽血案監院糾正教育部、台師大 校方：力求浴火重生

監察委員蔡崇義、賴鼎銘今天表示，國立台灣師範大學、教育部直到女足隊學生控訴後，查核才發現研究團隊違反人體研究法，糾正台師大及教育部未善盡查核、監督管理的責任。對此，教育部回應，會依照監察院意見虛心檢討；台師大則說明，已啟動多項改革措施，力求浴火重生。

台師大女足教練周台英、教授陳忠慶遭踢爆威脅選手配合研究抽血，涉及霸凌與違反研究倫理，後周師遭解聘，陳師則遭停聘三年。監察院今天指出，通過糾正台師大及教育部。

教育部表示，會依監察院調查意見虛心檢討，並依據「教育部人體研究倫理審查委員會查核作業要點」及「教育部人體研究倫理審查委員會不定期追蹤查核作業要點」，秉持保障學生權益與維護研究倫理立場，督導大學及倫理審查委員會精進作為，避免類似事件再次發生。

教育部也說，日前已和女足案學生達成七點共識，並與衛福部、國科會等組成跨部會小組，自7月21日起，每周召開共計5次專案小組會議進行輔導及調查追蹤，包括設置學生單一申訴窗口，並結合專業團體與心理師公會提供檢舉、輔導、諮商與法律協助，也責成台師大強化輔導機制。

教育部也說，專案小組已清查陳、周兩師相關共33件涉及運用血液樣本計畫，後續視結果對研究人員及學校裁罰。國科會及體育署也已分別全面清查體育類研究計畫及運科計畫；對於陳、周兩師涉及違法行為，已由學校教評會處以停聘與解聘；教育部也會追究校長及行政人員疏失，並由教育部考績會續處。

台師大則說明，學校深切檢討，已啟動多項改革措施，包括舉辦研究參與者保護講座，針對運動競技系學生調整「運動專長術科」課程，並成立「運動員傷害防護與心理健康中心」，運休學院也與研究倫理中心舉辦教師專業知能研習，全力強化研究倫理和學生運動員保障機制。

台師大也說，會誠實面對問題，強化跨單位協作與監督，力求浴火重生與重建各界信任。事件所帶來的裂痕，也需要校內外共同以尊重與包容，理性與平和來修復。

