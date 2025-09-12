USR大學博覽會...大葉大學展出茶產業升級 咖啡渣有妙用
彰化縣大葉大學今明二天參加教育部主辦的「 USR EXPO 大學社會責任實踐博覽會」，在台北花博爭艷館展出三項USR計畫成果，體驗工坊還有「咖啡渣蚊香」手作體驗活動，帶領民眾將廢棄咖啡渣轉化為環保產品，傳遞綠色循環與永續生活的理念，歡迎參觀。
大葉大學校長方文昌表示，大學不只是課堂知識的傳授，更要走進地方、走進人群，把知識帶出去，把關懷帶進來，今年展出的三項USR主題，正是校內師生長期投入社區、推動產學共創的成果，展期到13日，歡迎民眾參觀，共同見證大學如何透過行動實踐永續發展價值。
展出內容包含「循跡里山──八卦台地聚落六級化產業共創計畫」由環境與安全工程學系陳宜清教授領軍，有主題短講「學在地 創未來」，分享團隊如何在彰化市石牌社區、芬園鄉中崙社區、舊社社區等透過農業、文化資產與在地參與，打造永續聚落，並以六級化產業推動地方創生。
「安心葉興百業 邁（賣）向全世界」計畫則由藥用植物與食品保健學系李世傑教授主持，則是協助在地農業品牌升級與國際行銷，推動食品安全、農產轉型與茶產業發展。
「大村共創健康福祉設計融合計畫」是由設計系賴建源副主任帶領，聚焦高齡福祉、農廢再生與社區共融，透過設計思維實踐跨域應用，展現大學生如何以創意與地方永續連結。
