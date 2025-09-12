快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

女足抽血案延燒處置不當 監察院糾正台師大

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台師大女足抽血案 監察院糾正台師大。圖／聯合報系資料照片
台師大女足抽血案 監察院糾正台師大。圖／聯合報系資料照片

監察委員蔡崇義、賴鼎銘今天表示，台師大女足抽血案，台師大與教育部直到受害學生控訴後，進行查核才發現研究團隊違反人體研究法，未善盡查核、監督及管理之責；且台師大對於本件爭議事項處置不當，造成爭議不斷，嚴重傷害學校形象，均有嚴重怠失，監察院通過糾正。

台灣師範大學女足隊今年7月被揭露，教練周台英強迫隊員抽血進行人體實驗，不僅引發校園霸凌與研究倫理的爭議，更突顯體育教育中權力不對等的結構性問題。

二位監委表示，經查，台師大審查會對於利益衝突迴避、抽血採集實驗等重大事項之審查流於形式，對研究對象權益保障嚴重不足，該校對於研究計畫經費支用控管寬鬆，內控機制存在嚴重漏洞等，均有違失。

二位監委指出，該計畫涉及制度面缺失，應提出檢討改善優化之處包括，涉及權利侵害案件學生權益之積極維護；利益衝突迴避嚴格把關，防止權力不對等情事發生；體育教育系統下之權力不對等，學生運動員權益保障之整體體育教育制度問題等。

二位監委說，其他待改進事項，另有研究計畫涉及抽血採樣相關規範與監管機制、學校生物醫療廢棄物查核管制機制；整合型計畫研究倫理審查強化橫向聯繫；研究計畫涉將受試者費用(下稱受試費)繳回球隊究明癥結原因、受試費建立標準以資遵循等，促請教育部、衛福部、國科會共同通盤檢視研議改善等。

二位監委表示，相關調查意見將公布於監察院網站，至人員違失部分，針對兼任行政職而屬監察院得依職權究責之教師，及違反研究倫理之情事，另案調查及通盤檢討後處理；有關計畫受試費未實際發放等部分，則移送北檢參處。

抽血 監委 台師大 監察院 研究倫理

延伸閱讀

監委關注「番」字地名涉歧視 嘉縣番路鄉、阿里山鄉長錯愕驚訝

最快0.6秒就能抽血！00後陸男苦練「飛針」 患者驚覺無感：一點都不疼

監察院主辦APOR監察使年會 逾10國120人參與

台師大女足抽血案 立委轟阿貓阿狗都能抽…衛福部函釋抽血者需有2條件

相關新聞

女足抽血案延燒處置不當 監察院糾正台師大

監察委員蔡崇義、賴鼎銘今天表示，台師大女足抽血案，台師大與教育部直到受害學生控訴後，進行查核才發現研究團隊違反人體研究法...

USR EXPO登場 東海聯盟四校守護七條河

2025年大學社會責任實踐博覽會（USR EXPO）今明兩天在圓山花博公園爭豔館登場，本屆主題為「大學共繫，韌性創新」，...

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

大學社會責任實踐博覽會 北科大助傳承鶯歌陶藝、研發永續配方土

教育部主辦「2025大學社會責任實踐博覽會（2025 USR EXPO）」今、明二日於台北花博公園爭豔館登場。國立台北科...

「怎麼選課才不踩雷？」大學選課超焦慮 學長姐給建議

9月開學季，校園裡最熱的話題不是社團迎新，而是「要怎麼選課才不踩雷？」。不少大一新生一頭霧水，看不懂選課系統，也擔心誤踩...

海大附中輪機科校友獲技能競賽國手資格 明年征戰上海

國立台灣海洋大學輪機系二年級學生潘柏丞，日前於「第3屆亞洲技能競賽暨第48屆國際技能競賽」第二階段國手選拔中脫穎而出，榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。