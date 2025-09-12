女足抽血案延燒處置不當 監察院糾正台師大

監察委員蔡崇義、賴鼎銘今天表示，台師大女足抽血案，台師大與教育部直到受害學生控訴後，進行查核才發現研究團隊違反人體研究法，未善盡查核、監督及管理之責；且台師大對於本件爭議事項處置不當，造成爭議不斷，嚴重傷害學校形象，均有嚴重怠失，監察院通過糾正。

台灣師範大學女足隊今年7月被揭露，教練周台英強迫隊員抽血進行人體實驗，不僅引發校園霸凌與研究倫理的爭議，更突顯體育教育中權力不對等的結構性問題。

二位監委表示，經查，台師大審查會對於利益衝突迴避、抽血採集實驗等重大事項之審查流於形式，對研究對象權益保障嚴重不足，該校對於研究計畫經費支用控管寬鬆，內控機制存在嚴重漏洞等，均有違失。

二位監委指出，該計畫涉及制度面缺失，應提出檢討改善優化之處包括，涉及權利侵害案件學生權益之積極維護；利益衝突迴避嚴格把關，防止權力不對等情事發生；體育教育系統下之權力不對等，學生運動員權益保障之整體體育教育制度問題等。

二位監委說，其他待改進事項，另有研究計畫涉及抽血採樣相關規範與監管機制、學校生物醫療廢棄物查核管制機制；整合型計畫研究倫理審查強化橫向聯繫；研究計畫涉將受試者費用(下稱受試費)繳回球隊究明癥結原因、受試費建立標準以資遵循等，促請教育部、衛福部、國科會共同通盤檢視研議改善等。

二位監委表示，相關調查意見將公布於監察院網站，至人員違失部分，針對兼任行政職而屬監察院得依職權究責之教師，及違反研究倫理之情事，另案調查及通盤檢討後處理；有關計畫受試費未實際發放等部分，則移送北檢參處。

