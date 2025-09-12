USR EXPO登場 東海聯盟四校守護七條河

2025年大學社會責任實踐博覽會（USR EXPO）今明兩天在圓山花博公園爭豔館登場，本屆主題為「大學共繫，韌性創新」，由教育部委託大學社會責任推動中心舉辦，邀請全國大專校院USR計畫團隊展現實踐永續的深厚成果。

其中，由東海大學、逢甲大學、中興大學與臺中教育大學組成的四校USR聯盟，以「一所大學守護一條河」計畫備受矚目，展現跨校、跨域、跨部門攜手治理流域生態的創新實踐。

四校共同組成USR聯盟，守護臺中不同的河川流域：東海大學關注東大溪與筏子溪的生態與社會永續；逢甲大學聚焦於惠來溪與潮洋溪的經濟永續發展；中興大學投入綠川與旱溪的生態保育工作；臺中教育大學則致力於柳川的文化保存與推廣。

東海大學生態中心助理萬育莘表示：「四校打破了以往單一學校單一社區的做法，改以整體流域為核心，串聯在地社區、學校、企業與政府單位，一起守護河川，建立具有韌性的社會與生態系統。」

萬育莘並指出，四校USR聯盟的合作，不僅是河川保育的實踐，更是培養跨領域專業人才與提升流域居民環境意識的重要起點。

「一開始是從改善東大溪的水質與周邊環境做起，後來逐步推動與水利局的合作，也擴展到其他三所大學一起參與。」透過與臺中水利局、第三河川分署等政府單位定期對話，四校團隊不只提供工程建議，也一起舉辦水文化推廣。

四校依專業分工發展各具特色的行動方案：東海大學聚焦筏子溪流域的生態調查與改善，並在上游商圈推動環境倡議與學生參與。也與林業保育署合作，申請「保育共生」計畫，致力於在都市中打造野生動物的藍帶生態廊道。

逢甲大學結合水利工程專長，投入微型水力發電研究；中興大學則專注生態監測與水質保育，協助建立可複製的流域治理模式，強化河川管理系統。

臺中教育大學運用美術與數位設計專長，發展水文化數位內容，連結舊城記憶與地方文化。

四校USR聯盟的合作，顯示大學已從傳統的知識輸出角色，轉型為推動地方永續發展的重要夥伴，成為USR計畫的典範。 東海大學生態中心助理萬育莘（中）並指出，四校USR聯盟的合作，不僅是河川保育的實踐，更是培養跨領域專業人才與提升流域居民環境意識的重要起點。記者蔡宗儒／攝影

