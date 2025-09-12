快訊

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

北檢抗告成功！柯文哲7千萬交保生變 高院理由曝光

大學社會責任實踐博覽會 北科大助傳承鶯歌陶藝、研發永續配方土

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北科大邀請南投法陶藝家陳元杉（左），於校內陶藝教室教授拉大坯。圖／北科大提供
北科大邀請南投法陶藝家陳元杉（左），於校內陶藝教室教授拉大坯。圖／北科大提供

教育部主辦「2025大學社會責任實踐博覽會（2025 USR EXPO）」今、明二日於台北花博公園爭豔館登場。國立台北科技大學USR計畫以「泥好共好」為主題，涵蓋陶瓷文資保存與技法傳承、永續材料開發與廢料再利用等面向，期望協助鶯歌在地文化產業建構永續生態。

北科大USR計畫主持人、北科大人文與社會科學學院院長王怡惠表示，鶯歌陶藝師傅正面臨高齡化，文化事業發展系師生團隊自2022年起展開田野調查與技術紀錄，出版影片與書籍，逐步建立台灣陶瓷工藝知識資料庫，內容涵蓋南投法拉大坯、陶瓷釉下青花、法華彩、釉上金彩等工藝技法，同時跨校合作陶藝及工藝設計人才培育，已累計近200名學生參與。

其中，法華彩大師張美雲長年深耕家鄉鶯歌，自2020年起，北科大團隊也與張美雲合作，紀錄其製作風格並到校授課，同時以「鶯歌x北科大」雙核心的合作模式，集中資源推廣與教授法華彩工藝。

北科大也指出，2024年進一步擴大跨領域合作，北科大工設系副教授李易叡、機械系教授許華倚帶領學生，協助南投藝術家陳元杉優化工藝社空間，強化品牌識別系統與教學場域功能，提升陶藝創作與課程實施效率。又由於國內土礦禁採，陶瓷產業在原料取得上受限，北科大團隊正著手研發永續配方土，使用陶瓷廢棄物，嘗試調整出符合在地需求的新材料。

北科大表示，團隊也走訪衛生陶瓷廠與電子元件廠，探索廢棄瓷品與科技陶瓷廢料再利用，並已將科技陶瓷廢料轉化為擴香石等作品，希望尋找出大量廢料再利用的可能方案。

教育部長鄭英耀今也主持博覽會開幕典禮，今年博覽會以「大學共繫 韌性創新」為主題，共121所大專校院參與，166件USR計畫團隊展攤及91件計畫海報展。

鄭英耀部長致詞表示，教育部推動USR計畫，希望讓大學走入在地、走入社區，將大學的人才及資源帶到更多偏鄉，並讓社會責任的理念納入大學的校務治理。USR不只讓大學更貼近社會、走入偏鄉，也帶動民間企業共同響應，要特別感謝每位師生的付出，讓世界看見台灣的高等教育推動社會創新的韌性。

USR計畫自107年推動以來，已進入第四期，累積補助945件計畫，114年第四期USR計畫共補助121校257件計畫。

團隊 北科大

延伸閱讀

大學社會實踐展257成果 鄭英耀籲入社區發揮力量

捷克科研創新部次長率團訪成大 交流半導體產學

朝陽、高科大齊聚永續博覽會 展現高教推動永續的實踐力

柯克案後傳統黑人大學收到威脅 至少6所暫停活動

相關新聞

USR EXPO登場 東海聯盟四校守護七條河

2025年大學社會責任實踐博覽會（USR EXPO）今明兩天在圓山花博公園爭豔館登場，本屆主題為「大學共繫，韌性創新」，...

牆壁發霉、家具生鏽還有神祕怪客傳說 政大宿舍被酸像恐怖片片場

開學季將到，不少大學生搬進學校宿舍，其中國立政治大學的宿舍引起網路討論。近日在社群上，有在校生分享宿舍現況，形容環境破舊到像「都市叢林求生體驗營」，牆壁滿是霉斑、鐵櫃生鏽宛如恐怖片片場...

大學社會責任實踐博覽會 北科大助傳承鶯歌陶藝、研發永續配方土

教育部主辦「2025大學社會責任實踐博覽會（2025 USR EXPO）」今、明二日於台北花博公園爭豔館登場。國立台北科...

「怎麼選課才不踩雷？」大學選課超焦慮 學長姐給建議

9月開學季，校園裡最熱的話題不是社團迎新，而是「要怎麼選課才不踩雷？」。不少大一新生一頭霧水，看不懂選課系統，也擔心誤踩...

海大附中輪機科校友獲技能競賽國手資格 明年征戰上海

國立台灣海洋大學輪機系二年級學生潘柏丞，日前於「第3屆亞洲技能競賽暨第48屆國際技能競賽」第二階段國手選拔中脫穎而出，榮...

中央大學研究 企業生態足跡愈高、資安風險愈低

國立中央大學財務金融學系教授王志瑋團隊近期在國際期刊《能源經濟學》（Energy Economics）發表研究，發現企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。