大學社會責任實踐博覽會 北科大助傳承鶯歌陶藝、研發永續配方土

教育部主辦「2025大學社會責任實踐博覽會（2025 USR EXPO）」今、明二日於台北花博公園爭豔館登場。國立台北科技大學USR計畫以「泥好共好」為主題，涵蓋陶瓷文資保存與技法傳承、永續材料開發與廢料再利用等面向，期望協助鶯歌在地文化產業建構永續生態。

北科大USR計畫主持人、北科大人文與社會科學學院院長王怡惠表示，鶯歌陶藝師傅正面臨高齡化，文化事業發展系師生團隊自2022年起展開田野調查與技術紀錄，出版影片與書籍，逐步建立台灣陶瓷工藝知識資料庫，內容涵蓋南投法拉大坯、陶瓷釉下青花、法華彩、釉上金彩等工藝技法，同時跨校合作陶藝及工藝設計人才培育，已累計近200名學生參與。

其中，法華彩大師張美雲長年深耕家鄉鶯歌，自2020年起，北科大團隊也與張美雲合作，紀錄其製作風格並到校授課，同時以「鶯歌x北科大」雙核心的合作模式，集中資源推廣與教授法華彩工藝。

北科大也指出，2024年進一步擴大跨領域合作，北科大工設系副教授李易叡、機械系教授許華倚帶領學生，協助南投藝術家陳元杉優化工藝社空間，強化品牌識別系統與教學場域功能，提升陶藝創作與課程實施效率。又由於國內土礦禁採，陶瓷產業在原料取得上受限，北科大團隊正著手研發永續配方土，使用陶瓷廢棄物，嘗試調整出符合在地需求的新材料。

北科大表示，團隊也走訪衛生陶瓷廠與電子元件廠，探索廢棄瓷品與科技陶瓷廢料再利用，並已將科技陶瓷廢料轉化為擴香石等作品，希望尋找出大量廢料再利用的可能方案。

教育部長鄭英耀今也主持博覽會開幕典禮，今年博覽會以「大學共繫 韌性創新」為主題，共121所大專校院參與，166件USR計畫團隊展攤及91件計畫海報展。

鄭英耀部長致詞表示，教育部推動USR計畫，希望讓大學走入在地、走入社區，將大學的人才及資源帶到更多偏鄉，並讓社會責任的理念納入大學的校務治理。USR不只讓大學更貼近社會、走入偏鄉，也帶動民間企業共同響應，要特別感謝每位師生的付出，讓世界看見台灣的高等教育推動社會創新的韌性。

USR計畫自107年推動以來，已進入第四期，累積補助945件計畫，114年第四期USR計畫共補助121校257件計畫。

